Alonso censura la "fotografía" de Urkullu con Gure Esku Dago y le pide que no se meta "en el lío" del derecho a decidir

26/01/2018 - 13:41

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha censurado al lehendakari, Iñigo Urkullu, su "fotografía" con la plataforma en favor del derecho a decidir Gure Esku Dago ya que "sólo trae inquietud e incertidumbre". En este sentido, ha pedido que no meta a los vascos "en el lío del derecho de autodeterminación", que "revienta" la estabilidad en Euskadi.

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

Alonso ha clausurado este viernes en un encuentro de trabajo del PP vasco con agentes educativo en Bilbao, en el que ha defendido "una reforma educativa sin prejuicios" y ha subrayado que la "prioridad" en Euskadi debe ser "la educación, el empleo, lo que les pasa a las personas".

En este sentido, ha cuestionado al lehendakari, que este pasado jueves mantuvo un encuentro con representantes de Gure Esku Dago, "a qué viene esa fotografía ayer" con esta plataforma. "¿Esa es la foto que quiere el lehendakari para empezar el año, no se da cuenta del riesgo en que nos puede meter al conjunto de los vascos?", ha añadido.

Del mismo modo, ha preguntado si su "prioridad" es la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco, que "lo que quiere es meternos en el lío del derecho de autodeterminación a todos los vascos otra vez y reventar la posibilidad de estabilidad, tranquilidad, de trabajar juntos que hemos construido ahora en Euskadi".

Alonso ha pedido a Urkullu que haga "un ejercicio de responsabilidad" y no se meta "en esos líos" porque "nadie quiere una bronca". "No podemos ir al camino de la división social", ha reclamado el dirigente del PP, que ha incidido en que "la prioridad no puede ser la destrucción de nuestra convivencia social, ni el camino que está marcando Gure Esku Dago y todas esas fotos que sólo traen inquietud e incertidumbre".

Por ello, ha reiterado su rechazo al "gesto que alienta las posiciones más radicales y la posibilidad de que nos introduzcamos en una senda de división en la que las reformas no van a ser posibles".