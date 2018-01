El PSOE apoya parar la investidura de Puigdemont: el Gobierno sabrá cómo y cuándo

Madrid, 26 ene (EFE).- El PSOE sigue respaldando al Gobierno en el objetivo de impedir que Carles Puigdemont sea presidente, aunque hoy ha subrayado que es al Ejecutivo al que "le toca administrar" las medidas para conseguirlo: "El Gobierno sabrá qué medidas toma, cómo las toma y cuándo las toma, porque para eso es el Gobierno".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la dirigente socialista y negociadora de la aplicación del 155, Carmen Calvo, poco antes de que el Gobierno confirmara que sigue adelante con el recurso al Tribunal Constitucional de la candidatura de Puigdemont, a pesar de no contar con el aval del Consejo de Estado.

Tras recordar que el informe de este órgano no es vinculante en este caso, Calvo ha destacado además que "no le quita la razón al Gobierno", sino que "lo que le pone en cuestión es algo que tiene que ver con el procedimiento puntual y los tiempos".

No obstante, ha hecho hincapié en que los socialistas no quieren entrar en las decisiones "desde el punto de vista técnico", lo que no significa que hayan "cambiado de opinión" respecto al respaldo que ayer mostró el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al presidente Mariano Rajoy.

Convencidos "firmísimamente" de que un "prófugo de la justicia" como Puigdemont "no reúne las condiciones" para presidir la Generalitat, los dirigentes del PSOE consideran un "chiste" que éste haya pedido la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Tras recordar que el PSC tiene preparado su recurso para que "en el momento uno del procedimiento interno del Parlament de Cataluña irse también a la protección del Constitucional", Calvo ha apuntado también que los independentistas "no pueden eludir cual es su espacio y sus responsabilidades", para conformar un nuevo gobierno en Cataluña "con el Estatuto y la Constitución en la mano".

"El sistema constitucional tiene que responder a la locura de que un prófugo de la justicia quiere poner boca abajo todo un sistema constitucional, lo apoyamos claramente ¿A quién le toca administrar eso? Al Gobierno de turno y nosotros no le damos ni una sola vuelta", ha zanjado.