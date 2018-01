PSOE apoya el intento del Gobierno de impedir la investidura de Puigdemont porque es "un prófugo de la justicia"

26/01/2018 - 14:19

Carmen Calvo ve "un chiste" que el president cesado pida la dimisión de Sáenz de Santamaría

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE se ha ratificado este viernes en su apoyo al Gobierno para que intente impedir la investidura de Carles Puigdemont como presidente de Cataluña porque se trata de "un prófugo de la justicia" que además pretende "poner boca abajo el sistema constitucional".

Como avanzaron el jueves, los socialistas respaldan la decisión del Gobierno de impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont a presidir la Generalitat, incluso cuando este recurso se presentará antes de que se inicie ese pleno de investidura, fijado para el día 30 de este mes.

"Apoyamos al Gobierno en la decisión de que Puigdemont no se siga comportando como prófugo de la justicia", ha dicho Calvo, que ha evitado entrar en el detalle de las fórmulas jurídicas empleadas por el Ejecutivo para evitar la investidura del president cesado.

"El Gobierno sabrá qué medidas toma, nosotros somos el principal partido de la oposición", al Ejecutivo es al que "le corresponde administrar", "nosotros no le damos ni una vuelta" a las fórmulas finalmente elegidas por el Gobierno, son algunas de las frases con las que Calvo ha evitado valorar el recurso del Gobierno, que cuenta con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea éste el momento de acudir al Tribunal Constitucional.

Calvo ha querido destacar que el informe del Consejo de Estado "no quita razón" al Gobierno, dado que no es vinculante y deja en manos del Ejecutivo "la capacidad de tomar la decisión" como estime oportuno.

HABRÁ RECURSO DEL PSC

El PSC, ha precisado, presentará su propio recurso ante el TC en el primer momento en que se constate que el pleno de investidura del día 30 se va a celebrar sin el candidato presente físicamente.

No obstante, Calvo ha hecho hincapié en que "no es de recibo" que un "prófugo de la justicia" intente "meter a todos en su mundo". "De ese mundo tiene que salir él", ha subrayado, antes de señalar que le parece "un chiste" que Puigdemont pida la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el Consejo de Estado no comparta que es recurrible ante el TC su propuesta como candidato.

"Estará encantado Puigdemont de que le demos vueltas a su omnipotencia mediática", ha comentado Calvo, reacia en cambio a que los socialistas se "enreden" con esta cuestión, cuando al tema de la investidura de Puigdemont el PSOE le tiene que dedicar "la energía justa", porque a su formación le interesan otras cuestiones prioritarias como las pensiones o la educación.

"Cada vez que nos enredamos en elementos secundarios los ciudadanos seguirán más perplejos", ha insistido Calvo, que ha querido dejar claro que el PSOE "no ve a Puigdemont de presidente". "Los catalanes", ha abundado, "se merecen un presidente" que acuda a la investidura a presentar su proyecto político desde la tribuna del Parlament.