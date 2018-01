De Andrés dice que las decisiones sobre presos de ETA "se van a tomar siempre desde una perspectiva individual"

26/01/2018 - 16:34

"El Gobierno de Francia parece que va a hacer lo mismo que ha hecho el Gobierno de España", afirma

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que las decisiones en materia de presos de ETA "se van a tomar siempre desde una perspectiva personal", teniendo en cuenta "cada caso". En este sentido, ha instado a que "cada preso abandone la banda terrorista" y "haya una disolución individual y personal".

El delegado del Gobierno se ha pronunciado de este modo, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, en relación a los movimientos en materia penitenciaria que se esperan en Francia y ha indicado que, a su entender, "el Gobierno de Francia parece que va a hacer lo mismo que ha hecho el Gobierno de España".

De este modo, ha señalado que se ha anunciado que "puede haber un acercamiento, no a cárceles próximas al País Vasco --porque ni siquiera las tiene-- de presos que estén ya terminando sus condenas, que no tengan delitos de sangre y que no tengan procedimientos abiertos".

"En esas circunstancias hace ya mucho tiempo que España ese tema lo tiene resuelto", ha afirmado. En este sentido, ha apuntado que "incluso personas que tiene delitos de sangre cumplieron sus condenas en el País Vasco, lo que pasa es que, para eso, es necesario y preciso que haya un reconocimiento del daño y una desvinculación de la banda terrorista".

De este modo, ha subrayado que "no hace falta que el Gobierno de España cambie nada", sino que "quien tiene que cambiar es el preso y que se sume a esas circunstancias, se desvincule de la banda terrorista y reconozca que efectivamente cometió un crimen". De esa manera, ha añadido, "va a tener un horizonte de su proceso penal mucho más orientado a que pueda hacer una reinserción en la sociedad".

En cualquier caso, ha insistido en que "es una decisión personal y las decisiones en materia de prisiones se va a tomar siempre desde una perspectiva personal porque quien tiene que reinsertarse es la persona, y hay que ver cada uno, cada caso y cada persona".

"DISOLUCIÓN INDIVIDUAL"

De Andrés ha afirmado que considera "un paso adelante" que los presos opten por un itinerario individualizado y, en relación a la posibilidad de que ETA se disuelva en próximos meses, ha señalado que "ya veremos qué es lo que quieren decirnos con lo de la disolución".

Para el delegado del Gobierno, "lo importante es que cada preso abandone la banda terrorista, que haya una disolución individual y personal respecto de la banda terrorista".