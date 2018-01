Santos pide a comunidad internacional que no reconozca las elecciones venezolanas

Viena, 26 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, insistió hoy en que su país no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela si no se celebran con las debidas garantías, y pidió a la comunidad internacional que tampoco lo acepte.

"La decisión reciente de convocar unas elecciones sin dar las garantías necesaria para que sean consideradas transparentes, y así la oposición pueda participan con unas reglas de juego aceptable, es una decisión que tiene que ser rechazada por la comunidad internacional, como es rechazada por Colombia", afirmó.

El presidente, de visita oficial en Viena, dijo que Colombia ha hecho todos los esfuerzos para buscar una transición pacífica y democrática que calificó de "necesaria".

"Infortunadamente, Venezuela se convirtió en una dictadura. Venezuela está sufriendo una crisis que nadie se imaginaba que un país tan rico pudiese sufrir", dijo Santos en una intervención ante los medios junto a su homólogo austríaco, Alexander Van der Bellen.

Santos se refirió también a la postura del Grupo de Lima, integrado por catorce países americanos, entre ellos Colombia, de exigir garantías para la celebración de las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela para antes del próximo mayo.

"Si no hay unas elecciones transparentes, si no hay unas garantías, el grupo de Lima continuará con una posición de no reconocer lo que salga de cualquier procedimiento que no tenga las suficiente legitimidad", advirtió el mandatario.

"La comunidad internacional creo que acompaña ese espíritu porque a todos nos conviene el restablecimiento de la democracia en Venezuela", dijo.

"La gente allá está sintiendo hambre. No tiene acceso a medicinas. Está realmente sufriendo y eso no le conviene a nadie", lamentó.

En ese sentido, aseguró que Colombia y la comunidad internacional ha ofrecido ayuda alimentaria y medicamentos a Venezuela que las autoridades de ese país han rechazado.

"A nosotros nos interesa muchísimo el bienestar de Venezuela. Tenemos una frontera muy amplia, 2.200 kilómetros, muchísimos venezolanos están llegando a Colombia escapando de esa situación". Por eso nos interesa resolver esa crisis lo mas pronto posible", dijo.

Santos se encontró hoy en Viena con el presidente austríaco Van der Bellen y con el jefe del Gobierno, Sebastian Kurz, así como con otros representantes del mundo político y empresarial.

La visita del presidente colombiano está marcada por una agenda económica, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales.

Durante la visita se firmó un memorando de entendimiento para promover la cooperación en energías renovables como la silvicultura, la biomasa agrícola y la hidroenergía, en las que Austria cuenta con gran experiencia.