Torrent mantiene la investidura de Puigdemont y JxCat apela al Supremo

Barcelona, 26 ene (EFE).- El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha exigido hoy al Gobierno del Estado "respeto" a la propuesta de investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, mientras que Junts per Catalunya (JxCat) ha pedido al Tribunal Supremo que anule el recurso estatal.

Poco después de que el Consejo de Ministros autorizara al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la propuesta de candidatura de Puigdemont a ser investido president, Torrent ha comparecido en el Parlament para subrayar que, pese a las "amenazas", mantiene el pleno del día 30.

Torrent ha subrayado que Puigdemont "cumple todos los requisitos legales para ser candidato" y que la impugnación de su candidatura "no tiene ningún fundamento jurídico, y esto lo sabe -ha añadido- cualquier ciudadano que tenga unas mínimas nociones de derecho, y así lo ha expresado también el Consejo de Estado".

Para Torrent, la impugnación es un "fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores de Cataluña y contra los de los diputados".

"No puede ser que el único mensaje que el Gobierno transmite a los catalanes sea el de que no han votado bien, que no han votado como ellos querían; esto es una enorme irresponsabilidad política, ya que significa querer ganar en los tribunales lo que no ganaron en las urnas", ha denunciado.

Torrent ha explicado que los servicios jurídicos de la Cámara están estudiando la respuesta a dar, en función de lo que decida mañana el TC.

El pleno del TC se reunirá mañana de forma extraordinaria para estudiar el recurso presentado por el Gobierno y, previsiblemente, suspender la designación de Puigdemont como candidato a president.

Mientras tanto, JxCat ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que, de forma urgente, anule el acuerdo del Consejo de Ministros de recurrir ante el TC la candidatura de Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat.

De forma paralela, los 34 diputados de JxCat, incluido Puigdemont, han presentado otro escrito al TC en que solicitan que no admita a trámite el recurso del Gobierno contra la candidatura de la investidura.

Además, JxCat estudia presentar una querella criminal -por presuntas "amenazas"- contra el Consejo de Ministros, al considerar que su recurso es "un ejercicio de intimidación de primera magnitud", ha afirmado el diputado Josep Rull.

En este contexto de batalla jurídica, JxCat, ERC y la CUP han cerrado filas frente al recurso del Gobierno a la candidatura de Puigdemont y han analizado los diversos escenarios que se plantean la semana próxima en torno al debate de investidura convocado para el martes.

Las tres formaciones independentistas mantienen su apoyo a la candidatura de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, y así lo han expresado en una reunión celebrada esta mañana, en la que han aproximado posturas con respecto al programa del futuro Govern.

Según fuentes de los grupos participantes en la reunión, el apoyo a la candidatura de Puigdemont se ha ratificado puesto que las tres formaciones consideran que está "legitimado" para someterse a la sesión de investidura del próximo presidente de la Generalitat.

La CUP celebrará mañana en Barcelona una reunión de su Consejo Político para pronunciarse sobre la investidura y el criterio que tienen que mantener sus cuatro diputados con respecto a Puigdemont.

Hoy Puigdemont no ha hecho declaraciones, pero sí se ha hecho eco desde Twitter del dispositivo de vigilancia desplegado por el Gobierno en las fronteras para evitar que pueda asistir en persona al pleno de investidura convocado por Torrent para el 30 de enero.

"Siempre nos han acusado falsamente de querer levantar fronteras. Y resulta que lo han acabado haciendo ellos. Igual que hace 40 años, aislados de Europa por tierra, mar y aire. Aislados físicamente, jurídicamente y democráticamente. Es el pánico a la voluntad popular", ha denunciado.