Ciudadanos niega tensiones con el PP por la comparecencia de Cifuentes

Madrid, 27 ene (EFE).- El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha negado hoy que existan "tensiones" con el Partido Popular por la comparecencia de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, por los casos de corrupción del Caso Lezo.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la sede del partido tras reunirse con los portavoces autonómicos de Ciudadanos para marchas las líneas que "asienten" al grupo político durante el 2018.

La Mesa de la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid ratificó la decisión de citar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, el próximo 2 de febrero para informar sobre cuestiones del caso Lezo en su calidad de consejera del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014.

Villegas ha recordado que si tanto Cifuentes como Mariano Rajoy son presidentes por el apoyo de Ciudadanos pero no quiere decir que "no sean compatible con la estabilidad y no dar un paso atrás con la corrupción".

"Nos comprometimos con los ciudadanos a dar estabilidad al país y las instituciones", ha señalado.

Villegas ha reiterado el "compromiso" del partido con la regeneración democrática y ha asegurado que esta comparecencia inscribe "las actuaciones marcadas de Ciudadanos con la corrupción".

"Si al PP la comparecencia de Cifuentes le genera tensión es su problema, no el nuestro", ha insistido.

La decisión de la comparecencia de Cifuentes fue acordada con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE-M, con el acuerdo de Podemos (no tiene voto en la Mesa), y el voto en contra del PP, tras analizar un informe jurídico solicitado por los populares sobre esta comparecencia.