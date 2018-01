JxCAT descarta presentar candidato alternativo a Puigdemont tras la decisión del Constitucional

Barcelona, 28 ene (EFE).- El portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT), Eduard Pujol, ha descartado que el independentismo proponga otro candidato para ser president que no sea Carles Puigdemont en la sesión de investidura del próximo martes, al recalcar que "no hay plan B a la democracia. El plan B es más democracia".

"El próximo martes asistiremos al pleno de investidura del president Puigdemont. El plan A es la democracia, el plan B es la democracia. El plan A es Carles Puigdemont y el plan B a la investidura es Carles Puigdmont", ha sentenciado en declaraciones a la prensa ante el Parlament.

Pujol ha asegurado que el Tribunal Constitucional, con su decisión de ayer de impedir una investidura a distancia de Puigdemont, ha "demolido el Estado de derecho", y ha pedido la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Ha asegurado que la resolución de ayer del Alto Tribunal supone "mantener en libertad condicional preventiva y vigilada a la democracia", y ha añadido que "cualquier democracia adjetivada no es democracia".

"Al Tribunal Constitucional le ha faltado valor para defender los derechos de los 135 diputados del Parlament. Ante la opción de defenderlos, ha optado por la opción de hacer un vestido a medida para no molestar al Gobierno", ha aseverado.

Sin embargo, ha afirmado que la decisión de ayer del TC supone la "derrota absoluta" de las propuestas políticas de Santamaría, por lo que le ha pedido un "acto de coherencia" y que dimita "de forma inmediata en las próximas horas".

La también diputada de JxCAT Gemma Geis ha informado de que su formación estudia presentar un recurso jurídico contra la decisión del TC y que tiene las "vías abiertas" a acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

"Reiteramos el convencimiento de que en Cataluña decidimos los catalanes. En ningún caso lo hace ningún tribunal, por muy Constitucional que sea", ha aseverado el portavoz de JxCAT.

Pujol se ha mostrado convencido de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, "actuará de acuerdo con la legitimidad de su cargo" y "hará aquello que sea necesario para proteger los derechos de los diputados".

Ha pedido a "los demócratas de España" que "reaccionen" ante "el problema de la democracia con el Estado, que no es solo del independentismo con el Estado".