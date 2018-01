Ábalos (PSOE) afirma que el dictamen de TC deja claro que no se puede "burlar" a la justicia

28/01/2018 - 13:26

El secretario de Organización Federal del PSOE, José Luis Ábalos, ha manifestado que, tras el dictamen del Tribunal Constitucional, ha quedado claro que "no se puede jugar a burlar la justicia" y al mismo tiempo "reivindicar el Estado de derecho" y que Puigdemont tiene que venir a España "a dar cuenta ante la justicia".

En su intervención en el XV Congreso Provincial del PSOE de Albacete, Ábalos se ha referido a este dictamen como "una operación responsabilidad del Gobierno" y en la que el PSOE no quiere entrar. Sí ha lamentado que el Gobierno "hasta ahora no se ha lucido por su eficacia" y no ha querido "entender Cataluña como parte de España" sino "imponer su visión uniformista", lo que ha propiciado que la situación "llegara a donde está".

Ahora, tras conocer el dictamen del Constitucional, "al menos ha quedado claro que no se puede jugar a burlar la justicia y al mismo tiempo a reivindicar el Estado de Derecho". No se puede uno quedar con lo que interesa y, lo que no, "no acatarlo". Si algo ha quedado claro es que "Puigdemont tiene que venir a España, no a investirse como presidente, que ya lo fue y despreció el serlo, sino que tiene que venir a este país a dar cuenta ante la justicia", ha manifestado.

Al tiempo, ha planteado que Cataluña tiene que tener un 'president' "no para mantener viva una agenda independentista" sino para "priorizar el Gobierno de Cataluña y la gestión de los asuntos que afectan a Cataluña". Por eso, ha reclamado que "hay que pedir a los independentistas que renuncien a su agenda independentista" y busquen la fórmula para que Cataluña "tenga un presidente conforme a la fórmula que decidieron los ciudadanos, pero siempre dentro de la Ley y la normalidad", ya que es la única opción de "recuperar la legalidad y el autogobierno" en Cataluña.

