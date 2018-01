Feijóo dice que Rajoy dio "respuesta de "libro" sobre su sucesión porque aún faltan tres años para acabar la legislatura

29/01/2018 - 11:30

Ve una "pérdida de tiempo" hablar ahora de eso y añade que Rajoy le ha dicho que anunciará su retirada cuando lo haya decidido

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Mariano Rajoy ha dado una "respuesta de libro" sobre su sucesión al asegurar que "a fecha de hoy" su intención es repetir como candidato en las próximas elecciones generales. "Imagínese que hubiese dicho lo contrario", ha exclamado, para añadir que el jefe del Ejecutivo solo anunciará su retirada cuando haya tomado esa decisión. Es más, ha recordado que aún faltan tres años para acabar la legislatura, un plazo que vale tanto para Feijóo como para el propio Rajoy.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, entre otros.

Al ser preguntado si se considera el sucesor natural de Rajoy, dado que en estos momentos es el único presidente con mayoría absoluta, ha contestado que "obviamente no" y, de hecho, ha recordado que en 2011 eran "ocho o nueve presidentes" con mayoría absoluta y entonces "nunca" se planteó esa cuestión.

Dicho esto, Feijóo ha indicado que no es él quién tiene mayoría absoluta sino el pueblo gallego, que ha decidido "dársela a un partido", algo que, a su juicio, "no es un activo" sino una "responsabilidad". "No, la respuesta es que no", ha respondido de nuevo, si bien no ha descartado competir en el futuro cuando Rajoy anuncie su marcha.

"Está muy claro. Me parece además un presidente que está cumpliendo sus funciones y le quedan casi tres años de legislatura. Empezar a hablar de lo que pueda ocurrir a partir de 2020 comprenderá que además de una pérdida de tiempo, es un planteamiento muy poco serio para un auditorio tan serio como éste", ha aseverado.

"NOS GUSTA MÁS EL DEPENDE"

Preguntado si en caso de que Rajoy anuncie su retirada dará el paso para postularse, el presidente de la Xunta ha señalado que él pudo leer la respuesta de Rajoy cuando hace una semana le preguntaron si repetirá y ha enmarcado las interpretaciones que se dieron entre "el depende" y "el sabelotodo". "Hay un folio y medio hablando del depende o del sabelotodo, "A nosotros nos gusta más el depende. Para sabelotodo hay otros", ha exclamado.

En este sentido, ha subrayado que Rajoy "ha dado una respuesta de libro y de una enorme responsabilidad". "Y es que imagínese usted que hubiese dicho lo contrario", ha enfatizado, para desvelar que Rajoy le ha trasladado que anunciará su retirada en una rueda de prensa cuando lo haya decidido.

Y ha recreado el siguiente diálogo: "Un día me explicó un político que cuando se vaya dará una rueda de prensa y dirá, 'señores y señoras, comparezco ante ustedes para decirles que me he ido'. ¿Quiere decir usted que ya no va a seguir en política? Efectivamente, les he dicho que ya me he ido", ha manifestado. Según ha añadido, ese político "tiene mucha inteligencia" y "se llama Mariano Rajoy".

Feijóo ha confirmado que esto es lo que le ha dicho el propio Rajoy, que si "algún día" toma esa decisión de marcharse convocará una rueda de prensa para decir que ya ha tomado esa decisión. "Por tanto, esa pregunta en este contexto está clarísima, el presidente sigue, el presidente va a agotar la legislatura y en 2020 el presidente le va a responder a su pregunta. Pero a fecha de hoy ya le ha anticipado su respuesta", ha concluido.