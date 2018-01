Feijóo espera mañana candidato distinto al prófugo y que se pare "el sainete"

Madrid, 29 ene (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado hoy que, aunque no hace predicciones de lo que puede ocurrir en la política catalana, espera que mañana haya otro candidato a president de Cataluña "distinto al prófugo" y que no se alargue "el sainete" ni un minuto más.

En un desayuno informativo, organizado por Europa Press, Feijóo ha celebrado la resolución del Tribunal Constitucional que impide la investidura telemática de Carles Puigdemont porque "da tranquilidad a los españoles, restablece el Estado de derecho y da confianza en los tribunales".

Feijóo ha subrayado que si el Gobierno hubiese hecho "a pie juntillas" lo que le pedía el Consejo de Estado, "hoy no tendríamos medidas cautelares y el señor Puigdemont podría ser nombrado presidente desde Bruselas".

Probablemente, ha añadido, la mayoría de las personas que están cuestionando si el Gobierno hizo bien o no, estarían imputando al Ejecutivo por haber consentido que un presidente autonómico pudiese ser nombrado por una Cámara sin debate de investidura y a través de una conferencia televisiva desde Bruselas.

Por tanto, ha dicho, el Gobierno "ha gobernado, ha actuado y en este momento los españoles tenemos unas medidas cautelares que celebramos. El balance es positivo".

"Seguro que el Consejo de Estado ha hecho lo que creía que debía hacer, el Gobierno también e igual el Tribunal Constitucional. Y, en este momento, celebramos que las tres instituciones tengan independencia de decidir", ha añadido.

Feijóo ha explicado que el Tribunal ha dictado una serie de medidas cautelares para que un presidente no tome posesión desde un Estado de la UE "simplemente porque no quiere venir al Parlament" pero, además, ahuyenta la posibilidad de que cualquier otro presidente autonómico quiera ir a la República Dominicana a dirigir su gobierno".

"No vaya a ser que un presidente autonómico se piense que desde República Dominicana puede seguir siendo presidente autonómico. Eso no es posible y el Tribunal Constitucional lo ha advertido".

A la pregunta de si estaba pensando en algún presidente en particular, Feijóo ha afirmado que no pensaba en nadie. "Yo jamás me iría a Bruselas", ha añadido.

El presidente de la Xunta ha insistido en que "desde hace mucho tiempo" no se atreve a hacer predicciones de lo que puede pasar en la política catalana, "porque todas las que he hecho las he perdido".

"No me podía imaginar lo que ha hecho primero el señor Mas y luego, el señor Puigdemont. Si planteas criterios racionales, lo que debe pasar mañana es que la Cámara proponga un diputado distinto al prófugo", ha dicho.

Pero si lo que se pretende es alargar el "esperpento valleinclanesco" se propondrá a esta persona fugada, lo que conlleva un recurso e inmediatamente responsabilidades penales.

Por tanto, ha dicho que le gustaría que "ninguna cámara vaya contra el Estado de derecho, sus propios letrados y la resolución del TC".