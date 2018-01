Albiol urge a Torrent a desconvocar pleno y pide a Cs que presente candidato

Barcelona, 29 ene (EFE).- El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido hoy al presidente del Parlament, Roger Torrent, que desconvoque el pleno de mañana para investir a Carles Puigdemont y ha instado a Ciudadanos a que presente un candidato alternativo a la presidencia de la Generalitat.

En rueda de prensa tras la ejecutiva del partido, Albiol ha afirmado que una eventual celebración del pleno "acabaría provocando tensión", por lo que "lo más razonable e inteligente sería la anulación del pleno".

"Si no se desconvoca acabará significando que hay ganas de confrontar, de seguir buscando una reacción por parte de las instituciones. Es una situación que no quiere la mayoría de catalanes", ha manifestado.

Albiol ha descartado que se pueda producir una investidura en el pleno de mañana: "Si mañana se acaba haciendo el simulacro de que se inviste a Puigdemont, lo que habrá será un teatro, una comedia, pero no una investidura política".

El líder de los populares catalanes ha justificado su petición en base a las declaraciones del abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, que ha afirmado que el expresidente de la Generalitat se decanta ahora por no pedir autorización al juez Llarena para acudir al pleno de investidura de mañana.

"Carles Puigdemont no pedirá autorización para ser sometido a votación en un debate de investidura. El hecho de que haya anunciado que no piensa pedirla nos lleva a una situación de bloqueo político", ha sostenido Albiol, que ha añadido que Cataluña "no se puede permitir" una nueva convocatoria electoral.

En la ejecutiva del partido también han acordado pedir a Torrent que abra una nueva ronda de consultas entre el resto de partidos "lo más rápido posible" para encontrar un nuevo candidato a la investidura, una idea que ya fue expresada por el diputado del PPC Alejandro Fernández la semana pasada.

Al respecto, Albiol ha pedido "al partido que ha ganado las elecciones" que "asuma sus responsabilidades" y presente un candidato a la presidencia de la Generalitat, porque ha opinado que "no es descartable que un candidato constitucionalista pueda llegar a ganar las votaciones en un debate de investidura".

"A quien le corresponde es a quien ha ganado las elecciones. Que se muevan de una vez y presenten candidatura. Queremos darles apoyo en esta iniciativa y seguro que los partidos constitucionalistas lo valoran igual", ha argumentado.

Preguntado por cuál será la posición de su partido en caso de que el pleno se acabe llevando a cabo, Albiol ha descartado que el PPC participe en "una investidura telemática o en una investidura a través de una webcam o videoconferencia", por lo que "no participaremos" en el debate de investidura pero sí que estarán presentes en el Parlament.