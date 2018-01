El PP insta a Arrimadas a ir a la investidura si los independentistas "no desbloquean" la situación

29/01/2018 - 15:53

Casado dice que Puigdemont puede ser "preso o prófugo" pero no presidente y añade que su "interlocutor" no es Torrent, sino el TS.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha afirmado este lunes que, tras la decisión del Tribunal Constitucional, Carles Puigdemont "podrá ser preso o prófugo, pero no presidente de la Generalitat". A su entender, en un escenario de bloqueo, "cobra fuerza" que la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pueda dar un paso adelante para intentar ser investida presidenta de la Generalitat.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy, Casado ha afirmado que el Ejecutivo ha hecho lo que tenía que hacer, ya que, gracias a su recurso el expresidente catalán no podrá ser investido de nuevo. Según ha agregado, la responsabilidad del Gobierno era "poner en marcha todas las medidas posibles para impedir que en el Parlament se perpetúe ese golpe de Estado por parte de los secesionistas".

"Ahora el Tribunal Constitucional ha dejado claro que no podrá ser investido de forma telemática o por delegación. El Gobierno aplicó el artículo 155 de la Constitución y ahora aplica el 161.2", ha aseverado, para recalcar que el Estado de Derecho tiene mecanismos para "parar los actos delictivos".

Tras esa decisión del TC, Casado ha explicado que las alternativas existentes pasan por desconvocar el pleno de investidura de Puigdemont y nombrar un candidato alternativo. Pero si los independentistas "siguen bloqueando" la legislatura, ha dicho que el partido más votado, Ciudadanos, con su candidata Inés Arrimadas, debería solicitar someterse a la investidura.

"QUE NADIE LO VEA COMO UNA PRESIÓN"

"Que nadie lo vea como una presión. En esta dinámica de espantadas en la que nos encontramos podría tener el apoyo, pero si no lo tuviera, marcaría la agenda y todo el mundo vería que quien intenta desbloquear la situación es un partido constitucionalista y apreciaría que los constitucionalistas somos generosos", ha abundado.

Según Casado, "puede parecer aritméticamente complicado ahora, pero es que en este sainete todo puede pasar". Y ha insistido en que aunque Cs no tuviera apoyos, ese paso de Arrimadas permitiría, en caso de repetición de elecciones, que la gente viese "quien ha hecho todo lo posible para desbloquear sus vidas y quien no ha hecho nada" y se ha dedicado a poner "palos en las ruedas".

El dirigente del PP ha destacado que si Arrimadas da ese paso adelante podrá contar con el apoyo de su partido porque han sido "siempre generosos" y, de hecho, ha recordado que ya en su día el PP vasco prestó sus escaños para hacer lehendakari al socialista Patxi López.

CONSECUENCIAS PENALES SI NO ATIENDE AL TC

Ante el hecho de que Puigdemont haya pedido amparo al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, para acudir al pleno de investidura sin que le detengan, Casado ha indicado que "el interlocutor" del expresidente catalán no es Torrent sino el Tribunal Supremo, que está "requiriendo su presencia para ser procesado". Según ha agregado, "en cuanto pise suelo español va a ser detenido".

En este punto, ha recalcado que Puigdemont ha llegado "al final de la escapada". "Preso o prófugo, pero no president". "El presidente del Parlamento de Cataluña debe decidir si desconvoca el pleno o no; y si es no, debe saber de las consecuencias penales de violar la resolución del Tribunal Constitucional".