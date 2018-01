Castaño: No depende de Ahora Madrid en exclusiva aprobar los presupuestos

Madrid, 30 ene (EFE).- El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha asegurado hoy que aprobación del presupuesto de 2018 no depende solo de Ahora Madrid, al necesitar el apoyo del PSOE-M, y ha agregado que trabaja en un escenario "sólido" bien mediante la prórroga o con nuevas cuentas.

El objetivo es terminar con la "intervención" del Consistorio por parte del Ministerio de Hacienda, que se mantiene desde 2010, según García Castaño y las prioridades serán hacer de Madrid una ciudad sostenible, garantizar la protección social, el reequilibrio territorial y la descentralización, asegurar la participación ciudadana y acabar con la desigualdad.

Según ha asegurado hoy García Castaño en una interpelación del PP en el Pleno municipal, "en absoluto" el peso de los "cambios" en el presupuesto, que será "muy ajustado" para cumplir con Hacienda, recaerá en el área de Equidad ni en los distritos más golpeados por la crisis económica.

Si "Madrid entra en un ciclo largo de gobiernos progresistas (...) o si no, si vuelve lo de antes" dependerá de las decisiones que tomen Ahora Madrid, el PSOE y otras organizaciones políticas y sindicales en los próximos meses, ha asegurado García Castaño, que ha agregado que estas "decisiones acertadas" van más allá del presupuesto.

"Doy por hecho que el PSOE va a tomar buenas decisiones en ese sentido, creo que también las tomaremos nosotros, yo en esto soy bastante optimista desde luego", ha añadido el delegado.

García Castaño ha admitido además algunas "incertidumbres" en el "tejado" del Estado como el desarrollo de las inversiones financieramente sostenibles (IFS), que dependen de los presupuestos generales, la transferencia de los fondos del pacto de estado contra la violencia machista o la compensación por el cambio en el impuesto de plusvalía.

"El PSOE no es el responsable de que esta ciudad no tenga presupuestos, es responsable de aprobar un proyecto si se adapta a sus líneas rojas", ha defendido la edil socialista Eríka Rodríguez, que ha dicho que no de haber cuentas Ahora Madrid deberá explicar por qué no es capaz de elaborar un proyecto o de "garantizar la unidad alrededor del mismo".

Según el PSOE-M existen dificultades para equilibrar los "recortes" en el gasto entre las distintas áreas y distritos, por lo que García Castaño se enfrenta a un "difícil equilibrio dentro de su grupo".

"Solo si todos los compañeros de su grupo municipal reman en la misma decisión y asumen que el proyecto es colectivo" habrá presupuestos según Rodríguez, que ha añadido que la ciudad no puede esperar más la ejecución de las obras financiadas como IFS.

"Si no tiene mayoría en el pleno suficiente, seguramente en su propio grupo, para aprobar unas cuentas que cumplan la legalidad, pues dígalo con claridad", ha espetado por su parte el concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna.

El 'popular' ha augurado que el legado de Manuela Carmena será "la nada con sifón, las obras de Gran Vía y poco más", debido a que la partida de inversiones en 2018 se ha reducido tras el pacto con Hacienda y a las limitaciones de las IFS que, por ejemplo, no pueden ejecutarse como gasto plurianual.

Por su parte el edil de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo ha censurado la baja ejecución del gasto y la burocracia que genera la gestión de los presupuestos participativos por ser numerosas partidas.

"Hacer un proyecto de 10.000 millones es mas rápido que dividir ese proyecto en cien", ha admitido García Castaño, que ha explicado que el Gobierno de Ahora Madrid es partidario de esas "pequeñas actuaciones" para reequilibrar y ante la falta de mantenimiento del patrimonio vivida en los últimos años.