El PSC celebra la "prudencia" de Torrent y pide a Puigdemont que "dé un paso al lado"

Barcelona, 30 ene (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha celebrado la "prudencia" evidenciada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, al aplazar el pleno de investidura del presidente de la Generalitat y ha reclamado al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, que "reflexione" y "dé un paso al lado".

En rueda de prensa en el Parlament, Iceta ha considerado "prudente y un buen síntoma" la decisión de Torrent, que los socialistas "saludan", porque "atender las indicaciones del Tribunal Constitucional es muy bueno".

En todo caso, insistiendo en que el PSC considera que se debe "respetar la legalidad, formar un gobierno estable y no elegir a personas que no puedan desarrollar con plenitud sus funciones de gobierno", ha opinado que su partido no contempla que mantener la candidatura de Puigdemont a la Presidencia sea "buena" opción.

"Independientemente de cuestiones jurídicas, no se puede confiar la más alta magistratura del país a una persona que no está en Cataluña y que puede ver limitada su capacidad de actuar por cuestiones judiciales", ha dicho Iceta.

Por ello, ha dicho, "cuando un responsable político considera que su capacidad de actuar está limitada, debe dar un paso al lado. Esperamos que en algún momento se produzca esta decisión por parte de Puigdemont o los grupos parlamentarios que le han dado apoyo".

"Sea cual sea la decisión final del TC, pensamos que el movimiento independentista haría bien en reflexionar si se pone por delante el interés del país y las instituciones, la necesidad de levantar el 155, de tener un presidente capaz de gobernar y de desbloquear la situación política catalana", ha sugerido.

Sobre la posibilidad de que Inés Arrimadas (Cs) pudiera presentar una candidatura no independentista a la investidura, Iceta se ha mostrado reticente: "Cuando Arrimadas dijo que quería presentar una moción de censura, le dije que había una cuestión de aritmética parlamentaria. Pues para la investidura, también".

Ha recordado así que ya "sin apoyo de los 'comunes' no hay posibilidad de una mayoría alternativa y ni tan solo con eso, porque hay una mayoría independentista más que sobrada", aunque al mismo tiempo ha planteado que otra "opción a estudiar" sería "un esquema de gobierno que trascienda los bloques", porque "Cataluña necesita acuerdos transversales".