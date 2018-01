Villacís pide a Carmena "educación y respeto" y que responda a la oposición

Madrid, 30 ene (EFE).- La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido hoy a la alcaldesa, Manuela Carmena, "educación y respeto" con la oposición y que responda a sus preguntas.

"Lleva usted algo así como 46 comparecencias sin responder a la oposición", le ha afeado Begoña Villacís a la alcaldesa durante una comparecencia de Manuela Carmena realizada a petición propia en la que la portavoz de Ciudadanos se ha negado a intervenir.

"Cuando usted quiera simplemente contestarnos yo participaré en sus publireportajes pero si usted no me contesta a mí yo tampoco lo voy a hacer", le ha espetado Villacís a la alcaldesa, quien le ha respondido que según el reglamento del Pleno "es precisamente la alcaldesa la que decide cuándo es más conveniente o no que responda ella misma".

"Me parece muy sorprendente", ha dicho la alcaldesa sobre las quejas de la portavoz de Cs, además de añadir que en ocasiones "por cómo está formulada la pregunta" considera más conveniente que responda el concejal delegado del área.

Carmena ha asegurado que ha cumplido "hasta la saciedad" con el envío de los datos que la oposición le pide. "Estoy constantemente mandándole los datos, yo sistemáticamente les doy toda la información", ha asegurado Manuela Carmena.