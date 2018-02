Carmena evita que el Pleno repruebe a Dancausa

Madrid, 31 ene (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha evitado hoy que saliese adelante una proposición pactada por su propio grupo, Ahora Madrid, con el PSOE, para reprobar la actitud de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por impugnar de forma sistemática los acuerdos municipales con los sindicatos.

Rompiendo con la posición de su propio grupo, la alcaldesa no ha participado en la votación individual -solicitada por el PP- sobre la reprobación de la delegada, que finalmente no ha salido adelante ya que el PP y Cs han sumado 28 votos frente a los 27 del PSOE y AM, grupo que cuenta con un edil menos porque José Manuel Calvo está de baja por paternidad.