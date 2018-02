Comín prevé acciones legales ante unos mensajes que ve "sacados de contexto"

Barcelona/Madrid, 31 ene (EFE).- El exconseller y diputado de ERC Antoni Comín ha avisado hoy de que la divulgación de conversaciones privadas es "delito" y "merecedor de las pertinentes acciones legales", al tiempo que ha puntualizado que se han "sacado de contexto" los mensajes que le envió Carles Puigdemont.

En Twitter, Comín ha subrayado que "la revelación de secretos (obtener de forma subrepticia las conversaciones de terceros) es delito en España y Bélgica, merecedor por tanto de las pertinentes acciones legales".

Además, el diputado de ERC ha indicado que "cualquier mensaje sacado de contexto pierde siempre su significado" y, en este sentido, ha remarcado que "la posición política" de Puigdemont es la que ofreció en el vídeo publicado anoche, en un mensaje que fue "inequívoco".

En los mensajes difundidos hoy por Telecinco y reconocidos por Puigdemont, el expresidente catalán dice que el proceso independentista "ha terminado" y que sus correligionarios le han "sacrificado" como candidato después de que el "plan de Moncloa" haya "triunfado".

Pero Comín ha defendido en Twitter que "la posición política" de Puigdemont fue expresada por él mismo en el vídeo de ayer, en el que pidió unidad al soberanismo y recalcó que era el único candidato a la investidura: "Quien no lo haya entendido, puede repasar este mensaje porque es totalmente inequívoco", ha destacado el diputado de ERC.

En este contexto, ha remarcado que "si el bloque del 155 se está haciendo ilusiones sobre la división del independentismo tendrá un enorme disgusto", ya que "la unidad está absolutamente garantizada": "Estamos todos conjurados para hacer valer los resultados del 21-D", ha añadido.

Comín ha señalado, asimismo, que no permitirán "que una causa penal totalmente aberrante e ilegítima invalide el resultado del 21-D" y ha subrayado que "sin respeto a la voluntad popular no hay democracia". "Y la democracia no se negocia", ha zanjado.

Por su parte, el abogado de Comín, Gonzalo Boye, está preparando una querella por la difusión de estos mensajes, que se fundamentará, según han informado a Efe fuentes judiciales, en el artículo 197 del Código Penal, que castiga con entre uno y cuatro años de cárcel a quien, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico u otro tipo de documento o efecto personal.

El artículo en el que Comín basará su denuncia penaliza a quien, para descubrir este tipo de secretos, intercepte telecomunicaciones o utilice para sus fines artificios técnicas de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra seña de comunicación.

Comín también tiene previsto apelar en su querella al apartado del artículo 197 que impone entre dos y cinco años de cárcel a quien difunda, revele o ceda a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas de forma irregular.