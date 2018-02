Borrell dice que Puigdemont puede ser candidato a la presidencia de la Generalitat pero "tiene que estar presente"

31/01/2018 - 13:27

El exmilitante socialista Josep Borrell ha dicho este miércoles que el candidato de Junts per Catalunya a la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene derecho a optar a la presidencia, pero ha subrayado que para que sea posible "tiene que estar" en el Parlament para el debate de investidura.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Tal como resolvió el Tribunal Constitucional (TC), Borrel ha defendido que no pueda celebrarse un debate de investidura "a distancia o por delegación o procura", si bien duda de que la postura del Gobierno de Mariano Rajoy, que dice que no puede serlo porque tiene causas pendientes con la Justicia, "sea la más acertada". "Si es diputado y no está inhabilitado, ¿por qué no puede serlo?", ha preguntado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "una cosa es que tenga que estar presente" y otra "que no pueda ser investido de ninguna manera". "Son dos cosas diferentes", ha recalcado. Asimismo, ha afeado al Gobierno que presentara un recurso: "Ya vimos que a los propios miembros del Tribunal Constitucional les produjo cierta controversia, luego no debe de estar tan claro".