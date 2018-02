Pedro Sánchez exige a Rajoy que presente un horizonte de salida a la crisis en Cataluña

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dé una "respuesta política" y presente un "horizonte de salida" a la crisis en Cataluña porque la finalidad de los gobernantes "no es conservar el poder, sino resolver los problemas en lugar de cronificarlos".

En su intervención en un desayuno informativo en el que ha presentado al líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, Sánchez ha advertido de que en política, "el que no hace nada tampoco es nada" y ha subrayado que lo que España pide en la actualidad es fundamentalmente "convivencia territorial y combatir la desigualdad".

Y España, en opinión de Sánchez, "no necesita más remiendos, más parches", sino un "proyecto común capaz de embarcar a la mayoría de quienes, piensen como piensen, creen que ya va siendo hora de pasar la página de una de las historias" de este país "donde por desgracia la corrupción y la desigualdad se repiten con demasiada frecuencia".

Sánchez vuelve así a señalar a la responsabilidad del Gobierno en la evolución de los acontecimientos en Cataluña, tras su apoyo sin fisuras a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el que se cesó al Gobierno de Carles Puigdemont y se convocaron elecciones autonómicas.

El líder socialista mantiene contactos frecuentes con Rajoy sobre la situación en Cataluña, que han cristalizado en el respaldo de los socialistas a las decisiones tomadas por el Ejecutivo o, en algunos casos, en la ausencia de críticas en público a las medidas adoptadas.

Sánchez ha vuelto a justificar este apoyo al Gobierno porque lo que está en juego "es algo más que el nombre del presidente que firma el BOE". De ahí que la posición del PSOE de defensa de la integridad territorial no es para salvar a Rajoy, sino que supone un compromiso con "la defensa de las instituciones, del Estado social y democrático de Derecho y la recuperación del autogobierno" en Cataluña. "Contra la parálisis construida desde la cerrazón, vuelvo a apelar al sentido común, contra el muro de irresponsabilidad reivindico el valor de la cordura", ha añadido.

EL INDEPENDENTISMO NO QUIERE UNA SALIDA

Después de que este martes el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara sine dine el pleno de investidura al tiempo que mantenía al fugado Carles Puigdemont de candidato, Sánchez no tiene dudas de que "si la única salida que propone el independentismo es Puigdemont es que no quieren salida".

Pero lo ocurrido el martes en Cataluña también ha desvelado "un nuevo episodio" en la "involución democrática" que está viviendo este territorio: la "lucha de poder" en el seno del bloque independentista, cuyas víctimas serán una vez más los ciudadanos catalanes, que quieren que se empiece a hablar ya de "lo trascendente", como sus necesidades en sanidad y educación y sus anhelos de que la recuperación económica sea también "justa".

"La sesión de investidura (del presidente de la Generalitat) se podrá aplazar", pero no así "los problemas de los catalanes", ha insistido Sánchez, que ha recordado a los independentistas de que no sólo no tienen la razón jurídica ni política, sino que ni siquiera cuentan con el respaldo de la mayoría social en Cataluña para seguir adelante con su hoja de ruta, aunque sumen una mayoría de escaños en el Parlament.