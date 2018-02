Bruselas advierte a Puigdemont de que no se dejará "instrumentalizar" por quienes se están saltando la Constitución

31/01/2018 - 18:10

La Comisión no tiene ninguna crítica que hacer al funcionamiento del Estado de Derecho en España

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha advertido este miércoles al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que Bruselas no se dejará "instrumentalizar" por quienes pretenden saltarse la Constitución de un Estado miembro.

"No seré miembro de una Comisión Europea que sea instrumentalizada por gente que tiene una agenda doméstica que es directamente un cambio del orden constitucional en un Estado miembro", ha expresado en holandés tras ser preguntado por la crisis catalana en el pleno del Comité de las Regiones que tiene lugar en Bruselas.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha defendido que el orden constitucional de cada país es "responsabilidad" de cada Estado miembro y que la Comisión Europea tiene el deber de comprobar que hay democracia, separación de poderes y que se respetan los derechos humanos.

ELOGIO A LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

"En el caso de España, la Comisión no tiene críticas sobre el funcionamiento del Estado de derecho, del funcionamiento de la democracia ni de la aplicación de los derechos humanos", ha insistido Timmermans, quien más tarde ha reiterado que "no hay duda" de que estos tres aspectos funcionan correctamente en España.

El holandés ha afirmado, como ya ha hecho en otras ocasiones, que cualquier ciudadano tiene el derecho de estar en "desacuerdo" con el orden constitucional de un país, así como de "protestar" y de "luchar" por cambiarlo, pero siempre con "métodos democráticos"

"Puedes estar en desacuerdo con ello y puedes trabajar para cambiarlo, pero no puedes violarlo, no puedes ignorarlo, y entonces si violas una ley no puedes criticar a un juez por aplicar una ley que es democrática y está basada en el Estado de derecho y la Constitución", ha remarcado.

"Quiero ser muy claro sobre esto porque creo que nos va a llevar a paralizarnos a todos si pensamos que podemos usar un nivel de gobierno contra otro nivel de gobierno a través de Europa", ha añadido, para después asegurar que si se desean cambios constitucionales en materia de competencias "ha provisiones" para ello "a través del diálogo". "Si no, vives en una dictadura", ha apuntado.

Preguntado por la actuación policial el día del referéndum, Timmermans ha dicho que está "claro" que "el modo en que actuó la policía condujo a muchas preocupaciones en la UE", que también expresó la Comisión Europea, al tiempo que ha remarcado que "las autoridades españolas también han dicho claramente que eso no debería haber pasado".

Sin embargo, ha pedido "no mezclar" las cosas y ha insistido en que para aprobar cambios constitucionales debe recurrirse a vías democráticas. "Ese es el punto fundamental que estoy intentando hacer ver", ha expresado.

Tampoco ha afirmado que se trata de una crisis que debe solucionarse "en el marco constitucional". "Es algo que en España, dentro del marco constitucional, deben solucionar y juntarse para buscar modos que sean aceptables para todos", ha opinado.