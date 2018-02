Gabilondo: la demora en el envío de documentación parece decisión una estratégica

Madrid, 1 feb (EFE).- El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha puesto en duda que el retraso en el envío de varios documentos sobre Canal de Isabel II a la comisión de investigación del Parlamento regional se deba simplemente a un error humano, porque "más parece obedecer a una decisión estratégica" del Gobierno de Cifuentes.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, Gabilondo ha preguntado a la presidenta las razones por las que su Gobierno no entregó "en tiempo y forma" los documentos solicitados, a lo que Cristina Cifuentes ha respondido que hay "una única razón", "un error humano administrativo por el que ya se han depurado responsabilidades".

Gabilondo ha considerado que este retraso no se debe a un error administrativo, sino que "es una decisión política", y se ha preguntado qué le preocupa al Gobierno y "qué trata de eludir".

"No nos falta comprensión para que un error pueda ocurrir, pero nos sorprende que eso sea suficiente para explicar lo sucedido. Por las peripecias de la notificación y lo rocambolesco de un fax y su dirección, se muestra que cuanto menos falta organización y buena gestión, que el desorden es evidente y que la descoordinación ha sido total", ha seguido diciendo.

Pero ha puesto el acento sobre todo en que "no se reconozca el registro oficial de una notificación judicial".

"¿O ha pasado otra cosa? Que coincidan la entrega de dos documentos judiciales y solo se extravíe el menos conveniente para sus intereses es llamativo. Y que desde hace dos días sepamos que muy a principios de enero algo parecía saberse ya de la respuesta judicial sobre los documentos, no clausura la cuestión sino que abre aún más los interrogantes", ha seguido diciendo.

Gabilondo, en este sentido, ha insistido en que la solicitud para que la presidenta comparezca en sede parlamentaria es legal, y que el PSOE quiere que se produzca "no por mera curiosidad".

"Se han sucedido actuaciones en los diferentes gobiernos que presuntamente formarían parte de un proceder corrupto articulado, y es nuestra obligación interesarnos por ello. No pedimos los documentos al Juzgado, se lo pedimos al Gobierno que usted preside, no impidan nuestra labor", ha apuntado.

Cifuentes, en su respuesta, ha opinado que a la oposición "no le interesan las explicaciones" porque han entrado en un "bucle" del que "no sé si no saben o no quieren salir".

"Nosotros tampoco vamos a cejar en aplicar la ley, que es lo que estamos haciendo; siempre actuamos siguiendo el criterio de la Abogacía General, sobre cualquier asunto, aunque no lo compartamos, y lo que hacemos ante una duda jurídica es consultar al juez", ha señalado.

La presidenta ha subrayado que aunque lo que ocurrió en agosto fue "un error administrativo humano", lo cierto es que "al final el tiempo y la justicia nos han dado la razón", porque los documentos sobre los que se consultaron "no se podían entregar".

"Qué cosas. A pesar de que ustedes llevaban meses intentando que pareciera obstrucción lo que nunca fue obstrucción", ha continuado diciendo.

También se ha quejado de que el PSOE critique al Gobierno sobre este asunto cuando en Andalucía, en el caso de los EREs, el Tribunal Supremo "les tuvo que obligar a entregar las actas del Consejo de Gobierno a la justicia", o cuando "dieron carpetazo en año y medio a la comisión de investigación de los cursos de formación después de tenerla paralizada durante 100 días porque su presidente (por cierto, de Ciudadanos, la alfombra naranja de la corrupción del PSOE en Andalucía) les escamoteaba a los diputados la documentación y no se la daba".

"No apliquen eso de 'lecciones vendo que luego para mí no tengo', que es lo que hacen permanentemente. Ustedes no son un modelo de colaboración a la hora de facilitar documentación, deberían ser un poquito más serios", les ha reprendido.