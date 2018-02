Ciudadanos exige cercar a las mafias de okupación y los narcopisos en Madrid

Madrid, 1 feb (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido hoy una actuación "urgente" para acabar con las mafias que "okupan" inmuebles en la capital y con el fenómeno de los narcopisos, que está introduciendo drogas como la heroína a los barrios madrileños.

En la ciudad de Madrid hay okupadas más de 2.500 viviendas, la mayoría de ellas según la Delegación de Gobierno en los distritos de Usera, Puente y Villa de Vallecas y Carabanchel, y el problema se extiende a otros 15 municipios de la región según Ciudadanos.

"Madrid y España se están convirtiendo en el paraíso de la 'okupación'" ha denunciado hoy Villacís.

La concejal madrileña ha acudido a Lavapiés para denunciar el miedo de los vecinos "confinados en sus casas" ante las "narco okupaciones" y ha anunciado que Cs propondrá en el Congreso dotar a los ayuntamientos de más mecanismos para atajar el problema y fórmulas para proteger a los denunciantes.

La también secretaria de Política Municipal de Ciudadanos, que está trasladando a asociaciones vecinales las medidas ideadas por su partido, ha cargado contra la "pasividad" y la negación del problema por parte del Ayuntamiento de Madrid, que a su juicio provoca "un efecto llamada" que incrementa el problema.

"Niegan la evidencia de que se trate de un problema de seguridad", ha censurado.

Para Ciudadanos "los ayuntamientos necesitan de mecanismos suficientes para abordar el problema de forma efectiva" y si nos los tienen "hay que buscarlos" para que las okupaciones no se alarguen en el tiempo hasta dos años y los vecinos no tengan que asumir el coste de las denuncias.

Hasta ahora los propietarios son los que tienen que iniciar un proceso judicial para acabar con las usurpaciones, pero en zonas como Lavapiés muchas veces "no reclaman" ya que los inmuebles pertenecen a entidades bancarias o fondos de inversión y no a particulares, denuncia Ciudadanos.

Con todo, Villacís ha subrayado que los consistorios sí cuentan con herramientas para denunciar las "conductas incívicas" vinculadas a las okupaciones como el ruido, la seguridad, o la falta de salubridad, pues se están incumpliendo las ordenanzas.

Ciudadanos pide asimismo que la Policía Municipal priorice en sus actuaciones atajar este problema, como ya propusieron con la creación de una unidad especial.

La tipología de las okupaciones es variada y el problema no está en los vecinos que "de forma puntual" no pueden pagar una hipoteca y optan por dar la patada, sino en las mafias que hacen "rutas" de "pisos okupables" y en los inmuebles que se dedican a la venta de drogas, ha subrayado Villacís, que no quiere que Madrid vuelva a los años 80.

Ciudadanos aboga por abordar de forma "integral" este problema, tanto modificando leyes a nivel estatal como desde las administraciones locales, que siendo las más cercanas son las que tienen una visión "más clara".

Manolo Osuna, de la asociación vecinal La Corrala, ha recordado a los vecinos que pueden denunciar a través de este colectivo y ha señalado que el problema está relacionado también con que en el barrio existen "edificios completos" comprados por bancos y que los dejan vacíos para "especular".

"Se está echando a los vecinos de la zona", ha denunciado Osuna refiriéndose además a los altos alquileres que se pagan en el céntrico barrio.