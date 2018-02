Cospedal asegura que el Gobierno está estudiando cómo mejorar la retribución de los militares

1/02/2018 - 13:21

Considera un "tremendo disparate" comparar el gasto en sanidad o educación con el de defensa

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este jueves que el Gobierno está estudiando cómo mejorar la retribución de los militares españoles ya que, según ha reconocido, están peor pagados que en otros países de nuestro entorno.

"Ahora mismo estamos estudiando cómo realizar esos incrementos", ha declarado en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, tras defender que, tras los años complicados de la crisis económica, los militares tengan "una buena formación y retribución".

Según ha indicado, el Ejecutivo está tratando de solucionar "situaciones muy concretas" que existían desde hace mucho tiempo y que "en algunos casos eran dramáticas", a lo que se suma la subida de los salarios de los empleados públicos anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para 2018.

Por otro lado, Cospedal ha dicho que comparar el dinero que el Estado dedica a defensa con el gasto que hace en sanidad o educación es un "tremendo disparate", porque "la seguridad es requisito 'sine qua non' para disfrutar del resto de los derechos y libertades".

"Un Estado, lo primero que tiene que garantizar es su seguridad, porque si no estamos seguros, defendidos, si no se garantiza ese derecho a la protección que tenemos los españoles, no se puede disfrutar de nada. Contraponer siempre el gasto en sanidad, en educación, en derechos sociales, al gasto o la inversión en protección y defensa es un tremendo disparate", ha defendido.

POR CADA EURO INVERTIDO EN DEFENSA, RETORNAN DOS A LA ECONOMÍA

Además, ha señalado que por cada euro que se invierte en defensa, retornan dos euros a la economía española. "Se crea muchísimo empleo, muchísima investigación, desarrollo y nuevas tecnologías, y todo esto también engrandece a nuestro país", ha manifestado.

Cospedal, que acaba de regresar de un viaje a Mali, ha destacado la importancia de la labor que desarrollan las tropas españolas allí desplegadas, un total de 2.500 efectivos. Mediante el adiestramiento y la formación de las Fuerzas Armadas malienses, el Ejército español ayuda a ese país a "garantizar la estabilidad, una paz duradera y que pueda regir sus propios destinos y no caiga en manos de organizaciones radicales", ha explicado.

Y de esa manera, según ha resaltado Cospedal, se lucha también contra una de las "amenazas globales" a las que se enfrentan España y Europa, los grupos dedicados al terrorismo y al tráfico ilegal de armas, seres humanos y drogas.