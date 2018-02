Cs, dispuestos a negociar los Presupuestos de 2019 aunque Junta andaluza "no le ha comunicado" aún sus intenciones

1/02/2018 - 13:48

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha garantizado este jueves la "disposición" de su grupo para "sentarse a negociar" los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2019, como ha hecho con los anteriores en la presente legislatura, si bien desde el Gobierno andaluz aún "no le han comunicado" sus intenciones al respecto, "ni oficial, ni extraoficialmente".

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Marín a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz después de que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, asegurase este miércoles que la Junta pondrá "todos los instrumentos" a su alcance para hacer posible un nuevo acuerdo de presupuestos de cara a 2019 en Andalucía.

El dirigente de Cs ha remarcado que su grupo está "en disposición de sentarse a negociar, como siempre hemos hecho con los Presupuestos y cualquier proposición o proyecto de ley", porque tiene voluntad de "llegar a acuerdos", pero, según ha apostillado, al igual que ha pasado con la reciente reunión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, o con el último viaje de la jefa del Ejecutivo a Bruselas, "no se nos ha consultado", según ha apuntado Marín, que ha lamentado en esa línea que "sólo se nos pregunta qué vamos a votar" en unas u otras iniciativas.

Al respecto, Marín ha señalado que la presidenta de la Junta debería "hacer un esfuerzo" para convocar a los portavoces de los grupos parlamentarios, "al igual que nos convocó en septiembre en el Palacio de San Telmo sobre su idea de poner en marcha un grupo de financiación autonómica", y decirles "lo que tiene pensado" hacer, o preguntarles "qué les parece" o cuál es su opinión al respecto.

Marín ha indicado que, si la Junta tiene voluntad de negociar los Presupuestos de 2019, "me alegro" y Cs "se sentará a la mesa", aunque eso "no significa que vayamos a llegar a un acuerdo", según ha puntualizado.

Igualmente, el representante de Cs ha apelado a que el Gobierno andaluz "cumpla con sus compromisos" alcanzados con el partido naranja en el acuerdo de investidura al inicio de la legislatura y que éstos "queden resueltos en esta legislatura".

Si no es así, según ha advertido, desde Cs plantearán "alternativas que serán proposiciones que presentaremos a los grupos políticos para buscar su apoyo" en cuestiones como la reforma de la Ley electoral o la limitación de mandatos.

"Queremos que se cumpla lo que está firmado con Cs", ha insistido Marín, que además ha defendido que "se puede ser muy beligerante sin que haga falta gritar", aunque "hay quienes no lo entiendan". Así, ha defendido que el partido naranja no quiere hacer "políticas rancias" y "somos más útiles en las mesas de diálogo", de modo que "va a seguir intentando sentarse en las mesas con todo aquel que quiera hablar con nosotros".

PRIMARIAS EN CS

El dirigente de Cs también ha defendido que su partido quiere que haya "estabilidad y normalidad" en Andalucía, porque es "síntoma de una democracia sana" el que las legislaturas se agoten.

En ese sentido, y preguntado sobre la posibilidad de un adelanto electoral en Andalucía y de que, por eso, se convoquen primarias en Cs para designar candidato, Marín ha respondido que sus primarias ahora mismo son el Pleno del Parlamento que comienza este jueves, el paro o resolver los problemas de la sanidad andaluza.

Así, ha lamentado que "algunos piensan que la legislatura se ha acabado" y "están perdiendo el tiempo", y ha remarcado que, en Cs, "mientras no haya una convocatoria electoral no nos plantearemos ningún proceso para elegir candidatos". En todo caso, ha defendido que Cs es un partido "democrático" que sí realiza primarias y "no designamos a gente a dedo".

También ha apuntado que él personalmente está en Cs "por un proyecto, no por un sillón", y va a "defender el proyecto esté donde esté", al tiempo que ha argumentado que no puede estar siendo "comentarista de noticias o de opiniones". "No soy comentarista, sino político, y me debo a los ciudadanos", ha aseverado en esa línea.