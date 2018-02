Cs avanza que no firmará el Pacto por la Justicia ante la negativa de PP y PSOE a "despolitizar" el Poder Judicial

1/02/2018 - 14:25

El portavoz de Justicia de Justicia de Ciudadanos en el Congreso, Nacho Prendes, ha avanzado este jueves que su partido no avalará con su firma el Pacto de Estado por la Justicia que se negocia en la Cámara Baja ante la reiterada negativa de PP y PSOE a "despolitizar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado Prendes tras la reunión que ha mantenido este jueves la subcomisión encargada de alcanzar ese pacto, una cita en la que el partido naranja ha expuesto por cuarta vez su propuesta para cambiar el sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y se ha vuelto a topar con el rechazo de los dos partidos mayoritarios.

"No vamos a estar un pacto que no contemple la despolitización clara del CGPJ", ha señalado Prendes, quien ha afeado a PP y PSOE que quieran "seguir manteniendo el control del Consejo". A su juicio, un pacto que no incluyera la despolitización sería "un engaño a la ciudadanía", estaría "vacío de contenido" porque le faltaría "una pata fundamental" y, además, defraudaría los anhelos de la ciudadanía de reforzar la independencia judicial.

ELECCIÓN DIRECTA POR LOS JUECES

Prendes no ha aclarado si Ciudadanos seguirá presente en las próximas reuniones de la subcomisión, pero sí ha dejado claro que si PP y PSOE no cambian de posición sobre esta cuestión no avalarán pacto alguno. Unidos Podemos ya abandonó este foro el pasado mes de diciembre acusando también de inmovilismo a los dos partidos mayoritarios.

La propuesta de Ciudadanos sobre el CGPJ consiste en volver al sistema original de elección de sus miembros, que se modificó en 1985, según ha explicado Prendes. El órgano de gobierno de los jueces está compuesto por 20 vocales, ocho de los cuales son juristas elegidos a propuesta de los grupos parlamentarios (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado) y el resto de candidatos son jueces propuestos por las asociaciones judiciales.

Lo que quiere el partido naranja es que los partidos sigan promoviendo a los ocho juristas, como recoge la Constitución, pero que los otros doce vocales sean elegidos directamente por jueces y magistrados mediante "elección directa", sin intervención de los grupos políticos.

ESTABA EN EL PACTO CON EL PP

Prendes ha recalcado que su propuesta es exactamente lo que ha recomendado a España el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y que, además, formaba parte del pacto que Ciudadanos cerró con el PP para apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Ante esta situación, Prendes ha augurado que "la subcomisión tiene visos de no acabar en acuerdo", aunque será en la próxima reunión de la Mesa y los portavoces de este órgano en la que se decida si se continúa o no buscando un pacto.