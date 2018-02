El PSOE también critica la "incoherencia" de Ciudadanos con la prisión permanente: "Son movimientos en favor del viento"

1/02/2018 - 14:30

El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo, ha criticado este jueves la "incoherencia" de Ciudadanos en relación con la prisión permanente revisable y le acusa de hacer "movimientos en favor de los vientos", singularmente a raíz del asesinato de Diana Quer'.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado Campo en los pasillos de la Cámara Baja después de que Ciudadanos haya registrado una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley impulsada por el PNV para derogar la prisión permanente. En su texto, el partido naranja no refuta esa pena, pues cree que su constitucionalidad la debe despejar el TC, pero sí pide endurecer los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios para casos de extrema gravedad.

El dirigente socialista ha explicado que la prisión permanente, introducida por el Gobierno del PP en 2015, tiene unos parámetros "muy marcados" sobre los que tendrá que basarse el Tribunal Constitucional --a quien toda la oposición recurrió lo que consideran "una cadena perpetua"-- para pronunciarse sobre si es compatible o no con la Carta Magna. "Lo demás --ha dicho-- son movimientos en favor de los vientos".

NO GARANTIZA UN MAYOR CASTIGO

Dicho esto, Campo ha insistido que el PSOE sigue pensando que la prisión permanente no sólo introduce elementos de "inseguridad", sino que, además, no garantiza un mayor castigo ya que, según ha explicado, antes de su entrada en vigor existía un tiempo máximo de 40 años de cumplimiento efectivo de las condenas de cárcel. "Creo que no hay prisión permanente revisable que dure más de 40 años", ha puntualizado.

Es por esta razón por la que, según ha dicho, el PSOE considera que la prisión permanente era "innecesaria y oportunista" y, además, estaba "mal concebida" y de ahí que insista en la necesidad de que sea derogada.

Campo ha constatado que esa pena "sintoniza" con un sector de la población "muy mayoritario" que quiere "una mayor dureza" en las penas de cárcel. Y aunque ha dicho entender que los padres como los de Diana Quer quieran "la mayor de las venganzas", por encima de eso tiene que haber "unos parámetros constitucionales de castigo al culpable pero también de resocializacion, aunque sea dentro de muchísimo tiempo".

"Sobre eso se vienen pronunciando el Tribunal Europeo de Derehcos Humanos. Lo otro supone agarrarse a unos movimientos y vientos a favor", ha insistido.