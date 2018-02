El PP retoma la investigación al resto de partidos en el Senado centrado en las "falsedades" en las cuentas de Cs

1/02/2018 - 15:16

Los 'populares' no convocan de momento a Rivera, pero no cierran la puerta, y alegan que no tiene que ver con la pugna entre ambos partidos

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El PP ha reanudado el trabajo en la comisión de investigación del Senado sobre la financiación del resto de los partidos políticos y ha fijado fecha a dos sesiones que dedicará a estudiar las "falsedades" en las cuentas de Ciudadanos, los días 15 y 22 de febrero. La convocatoria parte del informe del Tribunal de Cuentas de diciembre que recoge irregularidades en la contabilidad del partido de Albert Rivera.

La Mesa de la comisión ha decidido estas citas para celebrar sesiones monográficas sobre el partido 'naranja', si bien solo están confirmadas las comparecencias de miembros de una plataforma cercana a Ciudadanos y dos periodistas para el día 15. Queda pendiente la cita al responsable de cuentas de Ciudadanos, Juan Carlos Cuadrado, que puede fijarse para la sesión del día 22 en una reunión de la comisión la próxima semana, en la que también se aprobará la ampliación de los trabajos y comparecencias.

El PP retoma este foro, que creó el año pasado en el Senado en paralelo con la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal de los 'populares'. Sólo participan el PP y el Grupo Mixto, mientras que la oposición se mantiene al margen; PSOE y Podemos han señalado que seguirán sin acudir porque consideran la comisión una "farsa".

En concreto, el día 15, comparecerán ante el Senado Alberto Ganga (abogado de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas), Inmaculada Sánchez (portavoz de la plataforma por las Garantías Ciudadanas), Alejandro Entrambasaguas (periodista de OK Diario) y Carlos Delgado Pulido (exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Leganés y autor del libro 'Rivera es un lagarto V').

Para más adelante, el Grupo Popular tiene previstas las comparecencias del responsable de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, un senador del partido, Luis Crisol, así como las responsables del Tribunal de Cuentas, María Dolores Genaro y María José de la Fuente.

DESLIGA LA COMISIÓN DEL AUGE DE C'S

Según ha informado el portavoz 'popular' en la comisión, Luis Aznar, estas sesiones consecutivas buscan dar respuesta a las irregularidades y "falsedades" detectadas por el Tribunal de Cuentas en las finanzas del partido de Albert Rivera. Al tiempo, ha apuntado que la comisión acelerará el ritmo en las últimas semanas con el objetivo de ir redactando sus conclusiones.

El PP defiende que se celebrarán las sesiones "que hagan falta" sobre las cuentas de Ciudadanos. "Hay dos más o menos diseñadas, pero si fueran necesarias más, pues habría más", ha subrayado Aznar.

El portavoz ha explicado que por el momento se desestima llamar a comparecer al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Aznar entiende que en principio el responsable "más directo" de las cuentas del partido es quien irá a dar explicaciones, pero ante las preguntas de los periodistas ha indicado que el PP "no renuncia a que venga otro responsable político".

En todo caso, desliga el monográfico sobre las cuentas de Ciudadanos a su auge en las encuestas; Aznar defiende que los trabajos de esta comisión "no tienen nada que ver" con la pugna entre PP y Ciudadanos.

"La financiación de un partido va por un lado y las encuestas por otro, no estudiamos por qué sube tal o cual en las encuestas sino cómo se financia", ha respondido, alegando además que estas reuniones estaban previstas desde antes. La comisión ya celebró el año pasado una sesión sobre las cuentas del partido naranja.

PODEMOS REQUIERE DOCUMENTACIÓN A INDA

Por su parte, Podemos ha pedido que la comisión requiera documentación al periodista Eduardo Inda "por sus graves acusaciones" vertidas durante una sesión de la misma. "Faltó a la verdad y tendrá que demostrar sus falsedades o será condenado", ha señalado Óscar Guardingo, portavoz 'morado' en la comisión. Esta petición se discutirá el próximo 8 de febrero, cuando se dé luz verde a los nuevos trabajos.

La semana pasada el grupo pidió que se llamara a comparecer a los senadores 'populares' Alberto Fabra y Adelaida Pedrosa, además del expresidente valenciano Francisco Camps, en el marco de la supuesta financiación ilegal del PP en Valencia.

Mientras, Aznar ha cargado contra esta actitud "incoherente" de la oposición. En particular se ha referido a Podemos cuando ha criticado que formaciones que "no asisten desde el primer y critican la comisión" luego "se rasguen las vestiduras" porque se retrasen una semana sus peticiones.

"Si no crees ni participas en la comisión, hasta aquí podíamos llegar", ha señalado sobre la actitud de Podemos. "Pido que recapaciten su postura y se reincorporen a los trabajos, que buena falta hace", ha insistido.

AMPLIACIÓN DE LOS TRABAJOS

Según ha apuntado el PP, una sesión sin comparecencias el próximo día 8 de febrero formalizará la ampliación de los trabajos y futuras comparecencias de este foro. Entre las peticiones de documentación están los informes del Banco de España relativos a la condonación de las deudas del PSOE, y las solicitudes a Caixabank, Bankia, Banco Mare Nostrum, Ibercaja Banco, Unicaja, Liberbank y Kutxabank sobre los créditos concedidos y condonaciones realizadas al PSOE e IU.

Con respecto a próximas comparecencias, destaca la del senador de Ciudadanos, Luis Crisol, y las consejeras del Tribunal de Cuentas, María Dolores Genaro Moya y María José de La Fuente y de La Calle.

Figuran también en la lista de solicitudes el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar Rotaeche; la administradora única de Mahimon Publicidad SL., María Luisa Crisol Arjona; el presidente de Cajasol, Antonio Pulido Gutiérrez; el de Caja Granada, Antonio Jara Andreu; el de Caja de Badajoz, Emilio Vázquez Guerrero; el de Unicaja desde 2006, Manuel Azuaga Morano.

Completan las peticiones del PP el presidente de Caja Jaén hasta 1991, Antonio Galán Salvador, su sucesión hasta 2000, Francisco Tudela Salvador, y el presidente de la entidad desde 2001, José Antonio Arcos Moya. También, el presidente de Caja Extremadura hasta 2009, Jesús Medina Ocaña, quien le siguió en el cargo hasta 2016, Víctor Manuel Bravo Cañadas, y el actual presidente, Pilar García-Ceballos Zúñiga. Cierra la lista el presidente de Caja Castilla-La Mancha de 1999 a 2010, Juan Pedro Hernández Moltó.