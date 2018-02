Cs pide comparecer a letrados de la Comunidad por el traspapeleo de actas

Madrid, 2 feb (EFE).- Ciudadanos ha pedido hoy que comparezcan en la comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid el abogado general de la Comunidad, la letrada de la Consejería de Presidencia, el abogado encargado del caso Lezo y el subdirector cesado por traspapelar la providencia que autorizaba dar a la oposición las actas del Canal de Isabel II.

El portavoz de Ciudadanos en la comisión de corrupción de la Asamblea, César Zafra, buscará que "intenten explicar lo que ocurrió con este traspapeleo", que retrasó la entrega de la documentación, después de que ayer en el Pleno del Parlamento madrileño el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Ángel Garrido, no diese explicaciones según Cs.

"No se si porque no le apetecía o porque no podía darlas", ha añadido Zafra en declaraciones a los periodistas.

Según Ciudadanos, Garrido "no fue capaz de explicarnos por dónde pasó esa providencia, quién la tenía, quién no la tenía, qué explicaciones dio al resto de su compañeros y al resto el Consejo de Gobierno sobre cómo funciona ese trámite".

Si el protocolo se basó en la instrucción 1/2010, como explicó ayer la presidenta Cristina Cifuentes, Ciudadanos asegura que el Gobierno regional "ha mentido" porque "si se siguió esa instrucción al pie de la letra esa instrucción pasó por más personas".

Aunque los comparecientes pueden delegar su intervención al ser citados en la Comisión de Presidencia y no en la de corrupción, Zafra opina que "no se pueden delegar esas comparecencias" y que deben acudir las personas "indicadas" y no otras "que no tienen nada que ver".

Además, Zafra se ha referido a la tensión vivida ayer en el Pleno de la Asamblea y ha acusado a Garrido de convertir la sesión en el "club de la comedia".

"Era un Pleno importante donde se tenían que dar respuestas y él hizo chistes, ese es el PP de Cristina Cifuentes, yo espero que en el año y medio que quedan recapaciten y hagan su trabajo", ha asegurado el diputado de la formación naranja.

En concreto, Cs pide que acudan a la Cámara de Vallecas Diego García Paz, letrado jefe del Servicio Jurídico de Civil y Penal de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, Beatriz Álvarez, Letrada-Jefe del Servicio Jurídico en la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Carlos Moro Valero, abogado general de la Comunidad y el cargo cesado, el ex subdirector general de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Sebastián Sánchez.