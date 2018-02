Colau pierde la cuestión de confianza y reta a la oposición a buscar una alternativa

Barcelona, 2 feb (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha perdido hoy, tal y como era previsible, la cuestión de confianza que ha presentado en el pleno, vinculada a la aprobación del presupuesto municipal de 2018, en una sesión en la que ha retado a la oposición a acordar un gobierno alternativo.

Los 30 concejales de la oposición han votado en contra de la cuestión de confianza, tras argumentar su "no" en la incapacidad de diálogo y acuerdo de la alcaldesa, mientras que los 11 de Barcelona en Comú han votado a favor.

La alcaldesa ha señalado a la oposición que ahora son ellos los que tienen "el reto de conformar un gobierno alternativo antes de treinta días", plazo del que disponen para presentar una moción de censura.

Si en estos 30 días no se presenta un gobierno alternativo, lo que la correlación de fuerzas hace imposible en la práctica, Ada Colau seguirá siendo la alcaldesa y el presupuesto estará automáticamente aprobado con este mecanismo legal, como sucedió el año pasado.

"Ya que según ustedes este gobierno no tiene la confianza -de la ciudadanía- tienen un mes para practicar el acuerdo y el dialogo y conformar un gobierno alternativo", ha señalado Colau.

La alcaldesa les ha reclamado que "si no encuentran" una alternativa de gobierno, "sean responsables y se posiciones a favor de la ciudadanía y no a favor interés partidistas y electorales" cuando su gobierno presente medidas concretas en los próximos meses.

"No confiamos en ustedes, no tenemos ni idea de lo que quieren hacer, todo lo que han hecho en dos años y medio es pararlo todo" y "no cumplen ni con los suyos", ha sostenido el exalcalde Xavier Trias, presidente del grupo del PDeCat, el más numeroso de la oposición, con 9 concejales.

Aunque ha asegurado que seguirán "ayudando" para que la "ciudad vaya adelante", el exalcalde Trias ha reclamado al gobierno municipal que entienda "que no han venido para salvar a ciudad" "que vinieron con unas intenciones y están fracasando" y "que esto se ha acabado".

En su intervención, Trias ha aplaudido al gobierno de Colau por la actitud a favor de crear actividad económica que ayer manifestó en la conferencia de presentación de la nueva edición del Mobile World Congress, que ha etiquetado de "Bienvenido Mr. Marshall", y también las recomendaciones que hizo el consejero delegado de GSMA, John Hoffman.

También han incluido las reflexiones del responsable del MWC en sus argumentaciones, la presidenta del grupo de Ciudadanos, Carina Mejías, y el republicano Alfred Bosch, que lo han hecho con elogios, mientras ha rechazado los argumentos de Hoffman la portavoz de la CUP, Eulalia Reguant, que ha ironizado preguntado a los demás grupos si proponían a Hoffman como alcalde de la ciudad.

Mejías ha señalado que el consejero delegado de GSMA diagnosticó que Barcelona padece una "crisis de confianza", de la que ha hecho en buena parte responsable al gobierno de Ada Colau por "decepcionar a muchos" que, si hubieran elecciones en la ciudad, "no les renovarían hoy (la confianza)".

"Ayer Hoffman ganó por goleada su moción de confianza y usted hoy perderá la suya", ha advertido el presidente del grupo republicano, Alfred Bosch, que no ha dudado en aconsejar a Colau que "empiece a pensar en irse" con las municipales de 2019, porque "para restaurar confianza y esperanza lo que hace falta es cambiar la alcaldía de esta ciudad".

El socialista Jaume Collboni ha asegurado a Colau: "nadie confía en usted", pero le ha pedido que "no de por perdido el mandato" y "convoque una cumbre de lideres municipales" para buscar el consenso y sacar adelante algunas iniciativas, como el nuevo contrato limpieza.

Por su parte, el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, ha señalado que el saldo del pleno de hoy son "unos presupuestos aprobados y una alcaldesa reprobada", en su opinión porque es "muda en proyectos y manirrota en gestos".