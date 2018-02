Cs plantea urbanizar zona del vertedero ilegal de Fuencarral para erradicarlo

Madrid, 2 feb (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha planteado hoy al Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) que urbanice la zona en la que se encuentra el vertedero ilegal de Fuencarral-El Pardo con el objetivo de acabar con los problemas de salubridad que genera entre los vecinos del barrio.

En declaraciones a los medios tras una visita al colegio que se encuentra en frente del vertedero ilegal, Villacís ha apostado por desarrollar el espacio mediante la Operación Chamartín para "ofrecer una alternativa al descampado, al vertedero".

"El Gobierno municipal y sus socios prefieren que esto siga siendo un descampado y un vertedero, y que los vecinos sigan conviviendo con ello antes que abordar la situación", ha asegurado la edil de Ciudadanos.

También ha opinado que este es un problema que entiende "se está cronificando" y ha acusado a las administraciones regional y municipal de "pasarse la pelota" y "mirar para otro lado" en relación a la problemática que está generando el basurero ilegal.

"En cualquier caso, lo que no es aceptable es que haya niños aquí que salgan de un colegio a un vertedero, eso desde luego no puede ocurrir. Lo que no es aceptable es que los niños jueguen en zonas donde hay ratas", ha esgrimido Villacís.

La portavoz municipal de Ciudadanos ha sugerido al Consistorio de la capital a que utilice el Servicio de Limpieza Urgente (Selur) para limpiar la zona a pesar de las dificultades que han surgido para conocer los propietarios de las parcelas afectadas.

Finalmente, Villacís ha arremetido contra el gobierno de Ahora Madrid porque cree que están más preocupados por "los problemas que tienen dentro del equipo de gobierno" y por la oposición que tienen dentro de la propia confluencia, al tiempo que ha valorado que esa situación les "maniata y hace que tengan demasiadas servidumbres, y que sean incapaces de desbloquear nada en esta ciudad".