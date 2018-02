La CUP empieza a recaudar donaciones para pagar la defensa de Gabriel y Boya

Barcelona, 2 feb (EFE).- La CUP ha lanzado hoy la campaña "Ni una más", con la que denuncia lo que considera "represión" del Estado ante la "petición masiva" del pueblo catalán de ejercer la "autodeterminación", y así abre una "caja solidaria" para pagar los gastos de la defensa de las exdiputadas Anna Gabriel y Mireia Boya.

Gabriel y Boya están citadas a declarar como investigadas el día 14 ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el marco de la investigación sobre el proceso independentista.

En una rueda de prensa en la sede de los anticapitalistas, la portavoz del secretariado nacional, Núria Gibert, ha explicado que esta campaña también cuenta con un vídeo que se difundirá a través de las redes sociales y que se organizarán diversos actos, aún por detallar.

Gibert ha asegurado que el proceso judicial que está en marcha "no es legítimo y parte de un marco autoritario que busca atacar derechos sociales y políticos", pues el Estado, ha reiterado, es "demofóbico y represor".

"Pensamos que la forma de contestar a la represión no puede ser ni renuncias ni acatamientos, porque eso no hace más que hacer grande a la bestia. Por tanto, entendemos que se debe responder con determinación y claridad", ha dicho.

Sin embargo, preguntada sobre si Gabriel y Boya acudirán a declarar ante el juez Llarena, Gibert se ha limitado a decir que en opinión de la CUP el Supremo "no es competente" en esta materia, y ha indicado que los abogados de las encausadas detallarán la estrategia de la defensa en los próximos días.

Aún así, ha señalado, en referencia a los actos investigados por Llarena, que la CUP "reivindica todo el trabajo hecho" por Gabriel y Boya.

Esta iniciativa, preparada en colaboración con Alerta Solidaria -la autodenominada organización "anti-represiva de la izquierda independentista"-, pretende recaudar fondos para las dos ex diputadas anticapitalistas pero también explicar cuáles son los "objetivos de la represión".

Según Gibert, estos son "desmovilizar a la población", "destrozar a través del terror los objetivos de los movimientos sociales", "generar impunidad" y asustar de forma individual y, por extensión, al conjunto de la sociedad.

"Lo único que se puede hacer (para combatir la represión) pasa por dos elementos: la solidaridad sistemática y general y conseguir los objetivos que han provocado esta represión. Es decir, materializar la anhelada república", ha aseverado.

La causa abierta por Llarena también investiga al ex president Artur Mas; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira; a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; y a la ex presidenta de la Associació de Municipis per a la Independència, Neus Lloveras.