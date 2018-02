Cospedal cree que Puigdemont hace política para "crear división" y ha acabado "dividiendo a los suyos"

3/02/2018 - 12:19

Denuncia que los gobernantes en Cataluña hayan puesto "en jaque" la convivencia por intereses particulares

SAN SEBASTIÁN, 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que, quien se dedica a hacer política "para crear división", corre "el riesgo "de acabar dividiendo a los suyos y esto es lo que exactamente esta haciendo Puigdemont". Asimismo, ha asegurado que las personas que han gobernado Cataluña han puesto "en jaque" la convivencia por intereses "particulares".

Cospedal ha realizado estas manifestaciones en San Sebastián, donde ha presidido la Junta Directiva del PP vasco, un acto que también ha contado con las intervenciones del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y del vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, y del presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper.

La dirigente del PP afirmado que se están viendo los "frutos" del trabajo del Gobierno central cuando "todo se quiere tirar por la borda por intereses particulares y exclusivos". "Intereses de quienes solo pensando en sí mismos, están dispuestos a poner en jaque la convivencia porque la convivencia no les importa absolutamente nada si no están ellos por delante".

"¿Cómo es posible que estemos creciendo y que seamos récord de turistas, por ejemplo, y que Cataluña en enero haya sido la comunidad de España donde más personas han pasado al paro? ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya habido y siga habiendo esa fuga de empresas, esa huida de inversores después de que Cataluña era una tierra donde todo el mundo quería ir a trabajar y a invertir porque era una tierra pujante, acogedora y donde todo aquel que quería llevar a cabo un proyecto, lo podía hacer?", se ha preguntado.

Ello, según ha apuntado, ha sido posible porque Cataluña ha estado gobernada por personas "que no estaban cuidando de la convivencia ni de la estabilidad, ni de las cosas de las gentes" sino que estaban "cuidando de sus propios intereses".

Cospedal ha señalado que el PP es un partido que tiene "una historia, un legado" y que también tiene futuro. La dirigente del PP ha manifestado que tienen que recordar a los ciudadanos que son una formación que "siempre ha defendido lo mismo".

Asimismo, ha indicado que el PP defiende unos principios y ha crecido y madurado "con la sociedad española". "Hemos hecho entre todos un modelo de convivencia del que estamos orgullosos, aunque se puede mejorar", ha manifestado.

Según ha asegurado, el PP sabe "lo que es importante y lo que es menos importante". "Sabemos que el principio y la defensa de los principios de la libertad, de la autonomía de la gente, del derecho a poderse expresar como quieran, a tener unos servicios sociales que garanticen bienestar, la educación, la sanidad, las pensiones, todo eso es muy importante, pero no nos podemos desviar de algo que también es muy importante, que, para todo eso, se necesita garantizar la convivencia, la estabilidad", ha manifestado.

Cospedal ha rechazado por tanto a quienes "se pasan todo el día creando divisiones, provocando fracturas y creando debates tan solo con un objetivo que es el de ganar votos". "Eso no es el PP, hay otros que se dedican a eso, nosotros no, nacimos para representar lo que representamos. Representamos al centro derecha español y a mucha honra, otros no saben muy bien lo que representan, van representando a unos y otros según les vaya interesando", ha agregado.

La dirigente del PP ha señalado que su formación defiende unos principios y los está manteniendo "aunque algunos no lo entiendan a veces como cuando tenemos que actuar para garantizar la estabilidad de nuestro país y algunos nos dicen no os van a entender y os van a votar menos". "Nosotros decimos sí tenemos que hacerlo porque hemos nacido para defender de nuestro país y para cuidar de España y de nuestros españoles. Eso es muy importante", ha apuntado.

"MODAS PASAJERAS"

Cospedal ha señalado que el PP está "como siempre", mientras otros "acaban de llegar y bienvenidos sean". Además, ha aludido en su discurso a los "momentos efímeros y a la moda pasajera".

"Hay modas, claro que hay modas, de pronto vienen unos y dicen que lo que está de moda es no haber hecho nunca nada, es una moda y hay momentos efímeros en los que dicen ahora lo que está de moda es salir en un momento, decir una cosa y si hay que cambiar de opinión, no pasa nada", ha sostenido.

Cospedal se ha referido a los que creen que como no tienen "una trayectoria" piensan que "pueden ir cambiando de opinión". "Hay algunos, singularmente algunos partidos que están de moda y que por ejemplo estaban en contra de la educación concertada y ahora están a favor, estaban contra de la prisión permanente revisable y ahora parece que están a favor. Se levantan todos los días, leen el periódico y dicen a ver por dónde voy hoy", ha afirmado en referencia a Ciudadanos.

La dirigente popular ha señalado que el PP está "por encima de eso" y "pensamos igual en San Sebastián o en Cádiz". "Esa es la grandeza de nuestro partido", ha apuntado.

Por ello, según ha indicado, se preocupan por "las cosas de la gente" como el empleo, las pensiones, la educación o garantizar los servicios básicos. Cospedal ha manifestado que los "frutos se ven de manera cada vez más evidente" con medio millón de empleos al año y con un crecimiento de la economía que "no está en las nubes sino que se traduce en empleos". A ello ha unido el contar con uno de los "mejores servicios de sanidad del mundo" o la disminución de la tasa de abandono escolar temprano.

Cospedal ha señalado que ese "el legado" del PP y la diferencia de su partido con otros partidos es que "no está a las modas ni al momento, ni a nuestros intereses partidistas, sino al interés de la gente".

"Hay momentos mejores y peores, lo sabemos todos, momentos en los que se ganan elecciones y otros en los que se pierden apoyos, pero estamos ahí, y no vamos a pasar como las aves de paso, ni algo pasajero ni algo de moda", ha finalizado.