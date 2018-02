Adriana Lastra señala que el PSOE tiene un "plan serio y riguroso" para "salvar" las pensiones

3/02/2018 - 13:25

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha señalado que su partido tiene un "plan serio y riguroso" para "salvar" las pensiones del país, que "están en riesgo precisamente por la gestión del PP", ha apuntado.

CÁCERES, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Adriana Lastra en su intervención en la Asamblea Abierta celebrada este pasado viernes en Cáceres en torno a las pensiones, en la que ha estado acompañada de la vicesecretaria general del PSOE provincia de Cáceres, Blanca Martín, y la secretaria general del PSOE de Cáceres, Belén Fernández.

"Vamos a salvar las pensiones de este país que están en riesgo precisamente por la gestión del PP, no por un problema del sistema como quieren hacernos creer" ha afirmado la vicesecretaria general del PSOE, quien ha hecho alusión a las medias adoptadas por los 'populares' como "la contrarreforma de las pensiones que Rajoy hizo en el 2013 y por la reforma laboral del 2012".

Según ha informado el PSOE Provincial de Cáceres en nota de prensa, Adriana Lastra ha dicho que "con estas medidas, lo que el PP hizo precisamente fue poner en riesgo" el sistema público de pensiones "y lo hizo con el único objetivo de que aumenten los Fondos Públicos de Pensiones Privadas".

Frente a esta situación, ha afirmado que el PSOE va a "salvar" el sistema público de pensiones. "Y lo vamos a hacer cuando logramos expulsar al PP del Gobierno para lo que lo que necesitamos la complicidad de toda la ciudadanía", ha subrayado en su intervención en dicho acto en la capital cacereña que ha contado con la participación de militantes y simpatizantes de toda la provincia.

MEDIDAS DEL PSOE

Lastra ha expuesto las medidas propuestas por el PSOE entre las que ha destacado un aumento de los salarios en España para que de esta forma aumenten las cotizaciones; y un impuesto a las transacciones financieras como ya lo hay en otros países de la UE.

La vicesecretaria del PSOE se ha referido a un impuesto a la banca, como ha indicado que ya hay en el Reino Unido o Francia "porque si la ciudadanía española ayudó a la banca española con 77.000 millones de euros ahora hay que ayudar a salvar lo que asegura la igualdad y la equidad entre todos los españoles que es precisamente el sistema público de pensiones" ha afirmado.

También ha apuntado a la lucha contra el fraude "porque hay mucha gente trabajando en negro, y cuando España está creciendo al tres por ciento no es normal que haya precarización y trabajadores pobres".

Lastra ha finalizado su intervención señalando que lo que ha pasado durante estos años es que "el PP, de manera planificada, ha empobrecido a los pensionistas de este país" y "ha precarizado" el trabajo.

"No puede ser que los pensionistas no sepan si van a cobrar la extraordinaria del mes de junio y lo que es una vergüenza es que mi generación piense que no va a cobrar la pensión y esto es algo que ha inoculado el PP en la sociedad", ha dicho al respecto.

Esta reflexión ha sido compartida por la secretaria general del PSOE de Cáceres, Belén Fernández, y por la vicesecretaria general del PSOE provincia de Cáceres, Blanca Martín, quien además ha mostrado su "orgullo" de pertenecer a un partido, el PSOE, que durante "140 años" viene "luchando por los derechos" de los ciudadanos como es el derecho de las pensiones, ha resaltado.