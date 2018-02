ERC someterá a votación el martes en el Pleno del Congreso un texto sobre el futuro de Cataluña

4/02/2018 - 14:43

Esquerra Republicana someterá a votación el próximo martes, en el primer Pleno del Congreso de 2018, una moción sobre el futuro de Cataluña e interrogará al Ejecutivo sobre la misma cuestión al día siguiente, en la sesión de control.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En concreto, el texto que los independentistas defenderán en el hemiciclo es consecuencia de la interpelación que dirigieron a la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad el pasado 13 de diciembre, en el último pleno de control de 2017.

La moción, que fue registrada una semana antes de las elecciones catalanas, insta al Gobierno a abrir un proceso de diálogo con el futuro Ejecutivo catalán, que aún no se ha constituido y que no se sabe cuándo podrá constituirse puesto que el Parlament aplazó el debate de investidura tras la resolución del Tribunal de Constitucional que ponía pegas a la candidatura de Carles Puigdemont.

UN DIÁLOGO BILATERAL

En concreto, el texto de los republicanos, recogido por Europa Press, emplaza al Gobierno de Rajoy a "establecer, en base al reconocimiento del resultado de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña y del mandato democrático emanado de las urnas, un dialogo bilateral con el Govern de la Generalitat con el objetivo de alcanzar una resolución de las demandas expresadas de manera permanente en Cataluña".

ERC no precisa esas "demandas", pero sí subraya que deberá tomarse como base el resultado de las elecciones autonómicas, unos comicios que ganó Ciudadanos pero en los que los independentistas de Junts per Catalunya, ERC y la CUP mantuvieron la mayoría absoluta, aunque aún no han investido al inquilino de la Generalitat.

Un día después de que se vote la moción, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, formulará la pregunta al Gobierno que quedó aplazada en la sesión de control del 13 de diciembre. "¿Qué escenario cree que el Ejecutivo que se va a abrir después de las elecciones del 21 de diciembre", reza el interrogante que Tardà registró en su momento.