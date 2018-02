Los críticos de Podemos en Navarra afirman que en el grupo parlamentario "no sobra nadie"

5/02/2018 - 14:47

Laura Pérez presentará alegaciones por su expediente y dice que "van a tener difícil la expulsión"

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

El nuevo portavoz parlamentario de Podemos, Carlos Couso, ha afirmado este lunes que en el grupo "no sobra absolutamente nadie" después de que los críticos con la dirección del partido se hayan hecho con el control del grupo parlamentario en la Cámara.

"No hay ningún parlamentario que esté amortizado, de la misma manera que seguimos creyendo que en el cuerpo técnico tampoco sobra nadie. No es el momento de despedidas para nadie, creemos si acaso que es un momento para el reencuentro, la reconciliación", ha asegurado Carlos Couso en una comparecencia en la que ha estado acompañado de Laura Pérez y Rubén Velasco, los tres críticos con la dirección y que han conseguido este lunes que la Mesa del Parlamento se diera por enterada de los cambios de portavocías del grupo de la formación morada en el Legislativo.

De esta forma, Carlos Couso y Fanny Carrillo serán portavoz y portavoz adjunto, respectivamente, desplazando a Mikel Buil y Tere Sáez de estos cargos.

El nuevo portavoz ha sostenido que "todo lo que hemos hecho nosotros ha sido un movimiento ante la posibilidad de que los conflictos que no podemos ocultar que se dan en estos momentos en el seno del partido lleguen al Parlamento, porque existía un riesgo de que con la firma del portavoz se pudiera fracturar el grupo parlamentario".

Carlos Couso ha señalado que "nosotros garantizamos que con esa firma no se va a expulsar a nadie, se va a seguir cumpliendo con el programa político del partido, con los compromisos que tenemos en el acuerdo programático". "El cambio sigue salvaguardado y va a seguir asegurándose una estabilidad de Gobierno", ha asegurado.

El parlamentario de Podemos ha añadido que "es cierto que hay ciertos conflictos en el seno de Podemos y nosotros hemos querido mantener al grupo parlamentario al margen de todo eso".

Además, Carlos Couso ha asegurado que "nosotros representamos el programa político con el que nos presentamos a las elecciones en 2015, representamos lo que se acordó en el acuerdo programático y también a Podemos porque entendemos que Podemos también representa todo eso".

Además, ha asegurado que "contamos con todos los compañeros hasta el punto de que si Mikel Buil, que se ha despedido hace un momento aquí, la semana que viene quisiera seguir siendo el portavoz del grupo, por nosotros no habría ningún problema". Igualmente, ha planteado que desearía para el grupo "una portavocía más coral no centrada en una persona".

En la misma comparecencia, la parlamentaria Laura Pérez, que se encuentra suspendida de militancia por un expediente abierto por el partido, ha afirmado que "se ha anticipado una condena mediática", pero ha señalado que "la sanción que conlleva la expulsión tiene que ser probada y motivada".

Así, ha confirmado que este lunes va a presentar alegaciones al expediente para "desmontar todas y cada una de las acusaciones y van a tener difícil la expulsión". "Estoy bastante tranquila porque en ningún caso e infringido el código ético, siempre he actuado con lealtad al proyecto y al partido. Pienso que bien explicado esto no va a tener mayor recorrido y esperemos podamos seguir trabajando cuanto antes con absolutamente normalidad", ha añadido.

Carlos Couso ha señalado, no obstante, que en caso de que Laura Pérez fuera expulsada del partido "trabajaríamos para que Laura no tuviera que irse como parlamentaria no adscrita y trabajaríamos para que el grupo no se rompa, y de esta manera mantener también la representatividad que tenemos en cada comisión, de tal manera que no se pierda la mayoría del cuatripartito en ninguno de los órganos".

"LA RESPONSABILIDAD TIENE QUE IMPERAR"

El nuevo portavoz ha reconocido que "el grupo ha tenido sus desavenencias, pero la responsabilidad tiene que imperar, como ese matrimonio que tiene desavenencias y se mantiene junto por los hijos". "Nosotros, por delante de los intereses personales, que en nuestro caso no los hay, ponemos el interés de mantener unido el grupo parlamentario, porque ponemos por delante el grupo, el partido y el cambio en Navarra", ha señalado.

Carlos Couso ha afirmado que "para mantener el cambio en Navarra y la estabilidad del Gobierno hace falta un grupo que se manifieste al unísono y estamos dispuestos a hacer lo que sea para eso".

También se ha referido a las votaciones que se han dado en el Parlamento en las que no se ha seguido la disciplina de voto, como ocurrió el pasado jueves con la parlamentaria Fanny Carrillo, ante lo que ha señalado que "se nos estaba imponiendo desde fuera sin comunicar desde el partido bien, y eso ha generado dudas". "Ante la falta de explicaciones, ella votó en conciencia, pero no voy a ser yo quien lo explique. Una vez que la portavocía está en manos de la mayoría, el partido no podrá interponer desde fuera acuerdos de los que nosotros como grupo somos desconocedores y las cosas se tendrán que explicar también a quienes luego tenemos que votar", ha asegurado.

"NO EXISTE INTERCOLUCIÓN CON EDUARDO SANTOS"

Por el momento, Carlos Couso ha reconocido que "no existe interlocución" con el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, "porque ha decidido seguramente que la interlocuión sea a través de otras personas".

Ha confirmado que sí hay contactos con el secretario de Organización del partido y con la senadora Idoia Villanueva "con el objetivo de arreglar la situación". "Somos conscientes de que en esto nos estamos jugando no tanto ya la continuidad del cambio en esta legislatura, sino el futuro a partir de mayo de 2019. No creemos que haya otra herramienta alternativa a Podemos y esta es la que hay que recomponer. Que ahora Podemos se dividiera en mil siglas pondría en riesgo el cambio, de hecho casi garantizaría la puesta en el Gobierno de UPN", ha asegurado.

"NO ENTERADOS" DE LA POSTURA DEL CONSEJO CIUDADANO

Durante la intervención, Carlos Couso ha lamentado que el grupo de críticos no fuera invitado a participar en el Consejo Ciudadano que el partido celebró el sábado y que manifestó que "no es admisible la apropiación del grupo parlamentario por ningún cargo electo". Couso ha señalado que se dan por "no enterados" de la postura del Consejo Ciudadano.

El portavoz parlamentario ha señalado que en política "es malo no saber perder, pero es peor no saber ganar, y cuando has ganado unas elecciones -en el partido- prácticamente con un empate técnico, no puedes copar los órganos al cien por cien, porque eso te lleva directamente a una fractura". "Pedimos al partido que sea mucho más integrador y que no excluya al 50 por ciento que no ganó unas elecciones. De lo que se trata es de que se vaya arreglando en el partido todo esto y no dejar que eso salpique al cambio", ha señalado.

Ante esta situación, los críticos han convocado a una asamblea a las bases del partido el próximo sábado en el Civivox Condestable de Pamplona.

Por su parte, al finalizar esta comparecencia, la secretaria de Comunicación de Podemos, Neniques Roldán, ha asegurado a los periodistas que los críticos "desconocen" los órganos del partido y ha afirmado que "la comisión de coordinación parlamentaria nunca se reunía cuando estaba Laura Pérez de secretaria general y ahora quieren que se reúna". Roldán ha explicado que es una comisión formada por dos representantes del Consejo Ciudadano de Navarra y por dos representantes del grupo parlamentario. "Para eso hace falta conocer el partido y los órganos del partido", ha afirmado.