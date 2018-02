El PSOE destaca que ha crecido cinco puntos en un año y que está a tres del PP

Madrid, 5 feb (EFE).- El PSOE ha hecho hoy un análisis "enormemente positivo" de los datos publicados por el CIS, fijándose sobre todo en su tendencia al alza desde hace un año, periodo en el que los socialistas han crecido cinco puntos en intención de voto y han reducido de siete a tres puntos su distancia con el PP.

"Creemos que la tendencia es bastante sólida de consolidación del voto de la izquierda y de que somos la alternativa al PP; más allá de la coyuntura de subir un punto o bajar un punto la tendencia es positiva", ha señalado en rueda de prensa el portavoz de la ejecutiva federal, Óscar Puente.

Según el CIS publicado hoy, el PSOE ha perdido más de un punto en estimación de voto desde la aplicación el pasado octubre del artículo 155 en Cataluña, hasta situarse en el 23,1 por ciento, por detrás del PP (26,3), que cae cerca de dos puntos, y seguido de Cs, que sube tres puntos y se coloca como tercera fuerza (20,7), superando a Podemos y sus confluencias, que suben medio punto hasta el 19 por ciento.

Tras insistir en que para ellos es una "muy buena noticia" el recorte de distancia con el PP, Puente ha resaltado también que el PSOE es la primera fuerza en intención de voto y en voto más simpatía y que es el partido con el que más se identifican ideológicamente los españoles.

Según fuentes socialistas, en la ejecutiva del PSOE creen que "no explicable" el resultado del CIS después la 'cocina' y que la caída del PP es "brutal".

Su portavoz ha admitido, no obstante, que en la dirección del partido no están "satisfechos" y ha explicado que no lo estarán hasta que sean la primera fuerza política en todos los indicadores del barómetro.

Para ello, ha dicho que el PSOE va a seguir trabajando en la misma dirección que emprendió el pasado junio en su 39 Congreso, dirigida a "cuajar un proyecto que la ciudadanía entienda y que dé respuesta a sus problemas".

Sobre la influencia que ha podido tener el apoyo al Gobierno para la aplicación del artículo 155 y la opinión de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de que hubiera sido preferible aplicarlo antes del referéndum del 1 de octubre, ha apuntado que decir "eso ahora sirve de poco" y que lo que se debería haber evitado es la actuación policial del 1-O, porque fue una "baza innecesaria que se entregó al independentismo".

Ha asegurado además que el PSOE no mide en términos electorales su apoyo al 155, al Estado de derecho y a la unidad de España, sino sino en los términos de su identidad como partido de Estado y de Gobierno.

"Teníamos que defender la aplicación 155 y no nos arrepentimos en absoluto de haberlo hecho; es donde debíamos estar y no lo medimos en términos electorales ni nos paramos a pensar si vamos a subir un punto, medio punto o cinco décimas", ha dicho Puente.