El PP destaca que son el "partido preferido" por los españoles pero ve en los datos un "acicate" para "mejorar"

5/02/2018 - 15:41

Maillo recalca que el Partido Popular "no vive de las encuestas, otros sí", en alusión a Cs

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha subrayado este lunes que los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CS) confirman que el Partido Popular volvería a ganar las elecciones y son "el partido preferido por el conjunto de los españoles". Sin embargo, ha asegurado que no se "conforman" y que esos datos deben servir de "acicate" para "mejorar".

Según el barómetro del CIS del mes de enero, el primero con datos de intención de voto desde las elecciones catalanas, el PP se sitúa como primer partido en estimación de voto, pero cosecha su peor dato de la legislatura y sólo aventaja en 3,2 puntos al PSOE. Ciudadanos, por su parte, sube tres puntos y se aúpa a la tercera plaza adelantando a Unidos Podemos y sus confluencias.

En una rueda de prensa en la sede del partido, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy, Maillo ha destacado que los datos confirman que son "el partido preferido por el conjunto de los españoles" y que ganarían de nuevo hoy si en este momento se celebrasen unas elecciones generales.

Eso sí, ha indicado que eso no significa que estén "conformes" sino que quieren recuperar votantes. Por eso, ha explicado que este mes de enero han puesto en marcha una serie de convenciones temáticas en toda España para "recuperar la iniciativa". Con esas propuestas, ha precisado, lo que quieren es obligar a otros partidos a "retratarse", como harán con Cs en el debate sobre la prisión permanente revisable.

VALORAR LAS ENCUESTAS EN SU "JUSTA MEDIDA"

Maillo ha asegurado que las encuestas hay que valorarlas en su "justa medida" y, por lo tanto, no ha que "preocuparse" ni "lanzar cohetes al aire" al conocer sus resultados. De hecho, ha recordado que en 2015 el PP aparecía en las encuestas con datos "inferiores" al 26,3% que recoge ahora el CIS y luego fue el partido que ganó las generales.

También ha destacado que el trabajo de campo del CIS de enero se produce tras las elecciones catalanas y en el "peor escenario" para el PP - tras la debacle de las catalanas, en las que pasaron de 11 a 4 escaños--. De hecho, ha recordado que en esas semanas se publicaron encuestas que daban "perdedor" al partido de Rajoy frente al de Albert Rivera, de la misma manera que en el pasado se habló también de 'sorpasso' y "luego no se produjo".

En cualquier caso, ha insistido en que el PP "no se conforma" con los datos que recoge el CIS y quiere "mejorar", por lo que este barómetro tiene que ser un "acicate" para "ganar todavía más posiciones". "El PP no vive de las encuestas. Otros sí. Y toman decisiones en función de las encuestas. Mal asunto ese", ha exclamado, en alusión a Cs.

LO QUE LE PASÓ A ROSA DÍEZ

Ante el hecho de que Rivera sea más valorado y si preocupa en el PP que termine eclipsando a Mariano Rajoy, el coordinador general de los 'populares' ha minimizado las puntuaciones que reciben los líderes en el sondeo el CIS y el hecho de que el presidente del Gobierno quede por debajo de otros porque, en su opinión, "todo es coyuntural y pasajero".

Así, ha explicado que "normalmente el electorado de izquierdas" suele ser "más duro" con el candidato del PP que a la "inversa" y ha recordado que también "no hace mucho tiempo" la líder de UpyD, Rosa Díez, era de las "mejor valoradas de España". "No nos dejamos guiar por eso porque el votante de izquierdas y radical es implacable con nosotros y probablemente nosotros no seamos tan implacables con ellos", ha resaltado.

CRÍTICAS A Cs: "NO SOMOS UNA VELETA"

Maillo ha cargado duramente contra Ciudadanos, un partido al que ha acusado de cambiar de opinión en función de sus intereses partidistas. "Somos el único partido que sigue defendiendo lo mismo. No hemos cambiado nuestra postura, no somos una veleta que cambia de postura en función de donde vaya la opinión pública", ha enfatizado.

Como ejemplo concreto, ha censurado su "abstención" ante el debate sobre la prisión permanente revisable y ha pedido tanto a Rivera como al socialista Pedro Sánchez que "rectifiquen" su posición para que se mantenga esta pena.