Garrido espera que todos acudan sin condiciones a reunión por la regeneración

Madrid, 6 feb (EFE).- El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha confiado en que mañana todos los grupos parlamentarios acudan a la reunión que ha convocado Cristina Cifuentes para acordar un pacto por la regeneración política y democrática, y ha esperado que lo hagan "sin condiciones previas".

La presidenta envió una carta el pasado enero a todos los portavoces parlamentarios instándoles a reunirse mañana para poner en marcha este pacto, invitación a la que solo han respondido positivamente los representantes del PP, Enrique Ossorio, y del PSOE, Ángel Gabilondo.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, respondió recordando que en el acuerdo de investidura de 2015 ya se incluían 10 puntos para la regeneración democrática y contra la corrupción, mientras que la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, dijo que Cifuentes no estaba en condiciones de liderar ese pacto y la pidió que no use a los grupos parlamentarios para "su propaganda habitual".

No obstante, hoy Ángel Garrido ha confiado en que Cs y Podemos sí acepten la invitación "generosa" de Cifuentes. "Es bueno que nos sentemos todos y pongamos en común los aspectos que consideramos esenciales para una regeneración democrática", ha insistido.

A Ciudadanos le ha recordado que el acuerdo de investidura sólo incumbe a dos partidos, PP y Cs, y el pacto que propone ahora Cifuentes "es más amplio" y quiere dar cabida a todos.

Y a Podemos le ha criticado por imponer "condiciones previas". "Cuando uno se quiere sentar a hablar y arreglar algo, no se ponen condiciones previas; también podríamos nosotros pedir la dimisión de concejales (de Ahora Madrid) imputados por corrupción, pero no lo hacemos. Si queremos empezar algo lo hacemos, se arranca sin condiciones previas de ningún grupo y tampoco por parte del Gobierno", ha añadido.

Garrido, con todo, ha confiado en que finalmente mañana acudan a la reunión representantes de todos los grupos.