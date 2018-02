La Comunidad lamenta las dudas sobre la Operación Chamartín y exige claridad

Madrid, 6 feb (EFE).- El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha lamentado las "dudas" y "problemas" que se plantean sobre el proyecto de la llamada Operación Chamartín, que "debería estar desarrollándose a estas alturas", y ha pedido "claridad".

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno Garrido se ha referido a una información publicada hoy por ABC que afirma que el proyecto Madrid Nuevo Norte está en el aire porque el Ayuntamiento no ha tramitado aún la aprobación inicial, y de no firmarlo antes de marzo quedará bloqueado.

Garrido ha mostrado su preocupación por el proyecto, y ha recordado que fue precisamente el equipo de Ahora Madrid quien "echó abajo" el proyecto inicial, que "costó muchos años" y que había logrado el acuerdo de "todos los grupos y todas las administraciones".

"Ya eso fue una mala decisión, y después se han ido dando pasos en los que nunca termina de haber claridad. No tenemos constancia de cuál es el proyecto -aún no se ha enviado a la Comunidad y por tanto es difícil de valorar-, y lamentablemente vemos publicados problemas que van surgiendo y dudas que lo ponen en riesgo", ha seguido explicando.

Como ejemplo, ha citado el retraso en las obras para mejorar el nudo norte, una "infraestructura muy necesaria e imprescindible para el desarrollo de la ciudad".

"No vamos a poner palos en la ruedas, aunque no nos guste del todo el proyecto, pero vamos a estar muy vigilantes para que las infraestructuras no las paguen los ciudadanos sino que lo hagan, como estaba previsto, los promotores, como Metro, el Canal o el nudo norte", ha insistido.