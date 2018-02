Dastis, satisfecho por la decisión del Supremo de mantener disuelto Diplocat

6/02/2018 - 13:53

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha expresado este martes su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión del consorcio de diplomacia pública de Cataluña, Diplocat.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Satisfacción, nosotros no nos metemos en el trabajo de órganos jurisdiccionales pero cuando el resultado de ese trabajo va en la dirección que el Gobierno auspiciaba tenemos que expresar satisfacción", ha dicho en declaraciones a los periodistas tras participar en un acto de Marca España.

El Tribunal Supremo ha rechazado las medidas cautelares solicitadas en el recurso que había presentado la Asociación Catalana de Municipios (ACM) contra la decisión del Gobierno de disolver Diplocat en virtud del artículo 155 de la Constitución.

La ACM argumentaba que si no se frenaba la disolución se crearía una situación irreversible o muy difícil de revertir, pero el Tribunal ha considerado que no es así. En todo caso, la decisión solo versa sobre las medidas cautelares, y no sobre el fondo del recurso.