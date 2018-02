El PNV se pregunta "qué sentido tiene" negociar los PGE con el Gobierno si no hay acuerdo previo de PP y Ciudadanos

6/02/2018 - 14:33

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, se ha preguntado este martes "qué sentido tiene" que su partido negocie en estos momentos con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado de 2018 si ni siquiera hay un acuerdo en este sentido entre el PP y Ciudadanos.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así ha respondido Esteban, en los pasillos del Congreso, al ser preguntado sobre si ha habido contactos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para hablar sobre las cuentas públicas para el presente ejercicio.

El nacionalista vasco ha señalado que esa pregunta se debería dirigir al Gobierno y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, porque a día de hoy, según ha asegurado, "no hay un acuerdo" entre el PP y la formación naranja en este sentido.

"Y si no hay un acuerdo, ¿qué sentido tiene que nosotros negociemos con el Gobierno cuando tenemos cinco votos y eso no iría a ninguna parte?", ha planteado Esteban, antes de reiterar que el PNV no hablará con el Ejecutivo mientras esté activo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.