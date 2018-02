PSC: "El Palau de la Generalitat está en la Plaça Sant Jaume, no en Waterloo"

Barcelona, 6 feb (EFE).- La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha tachado de "ridículo" y "disparate" que se pudiera reformar la Ley de Presidencia por "la situación personal" de Carles Puigdemont (JxCat), al que ha recordado que "el Palau de la Generalitat está en la Plaça Sant Jaume, no en Waterloo".

En rueda de prensa, Granados se ha referido así a la posibilidad, según informa hoy La Vanguardia, de reformar la Ley de Presidencia para crear un "Consejo de la República", que presidiría Puigdemont en Bruselas, e investir al mismo tiempo a un presidente de la Generalitat con funciones ejecutivas en Cataluña.

"Queremos hacer llegar a la mayoría independentista que, más allá de sus reuniones, el Palau de la Generalitat está en la Plaça Sant Jaume de Barcelona y no en Waterloo", ha avisado la portavoz socialista, que ha criticado los "experimentos" para dar "premios de consolación" a Puigdemont.

Granados ha pedido a Junts per Catalunya, Esquerra y CUP que, "por favor, dejen de menospreciar las instituciones de autogobierno" de Cataluña con propuestas que "aumentan el ridículo" de la mayoría independentista y son, ha aseverado, un "disparate".

Y es que "cambiar leyes por la situación personal de una persona", ha dicho, "no es la manera de proceder y más cuando se quiere cambiar la arquitectura institucional. Cualquier experimento que lo hagan en el patio o donde quieran, pero no jugando con las instituciones de todos los catalanes", ha insistido.

De hecho, Granados ha confirmado que, como anunció ayer Miquel Iceta, el líder del PSC se ha puesto en contacto con el presidente del Parlament, Roger Torrent, para pedirle una reunión, ya que "ante esta situación de propuestas y presidencias simbólicas y holográficas, insistimos en que Torrent convoque una ronda de contactos con los presidentes de los grupos parlamentarios".

Sobre el informe de los letrados del Parlament acerca de los plazos para la investidura, Granados ha instado a esperar al posicionamiento de los servicios jurídicos de la Cámara, pero sí ha querido explicitar el criterio "político" de los socialistas.

"Consideramos que no se puede producir un bloqueo institucional de la legislatura y, más allá de que se haya producido o no una votación, no podemos estar en un bloqueo sine die de la legislatura. Esperaremos el informe, pero el criterio político es que, de una manera u otra, han de empezar a contar los plazos. No puede ser que haya un colapso", ha sentenciado la dirigente.