Podemos y PSOE celebran que Cs "entre en razón" y pida informe sobre comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid

6/02/2018 - 16:00

Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos han celebrado este martes que Ciudadanos "vaya entrando en razón" al solicitar un informe jurídico a los letrados de la Cámara regional sobre la reconsideración que pidieron los socialistas a la Mesa de la Asamblea de Madrid para que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, comparezca en Pleno por el "traspapeleo" de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el caso Lezo.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa posterior a la junta de portavoces en la Cámara regional, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha indicado que el "cambio de opinión de Ciudadanos es bienvenido" y ha celebrado que "vaya entrando en razón y haya pedido este informe jurídico".

"Nosotros ya planteamos una reconsideración también y estamos de acuerdo y entiendo que los servicios jurídicos de la Cámara ya han sido claros. Es una decisión política y no técnica. Yo confío que Ciudadanos cambie su opinión, que es quien es el que ha impedido que Cifuentes comparezca en la Comisión de Investigación sobre corrupción política y vamos a apoyar la reconsideración del grupo socialista", ha sostenido la portavoz de Podemos.

El PSOE solicitó ayer la reconsideración de la comparecencia de la presidenta autonómica en la Comisión de Investigación. El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha señalado que la dirigente autonómica presume de que "le gusta comparecer y que desearía comparecer", y que ellos creen que "debe comparecer".

"Me parece que está bien ese informe jurídico, pero también la comparecencia en la Comisión de investigación, que esperemos que se estudie y reconsidere esta cuestión y se apruebe en la Mesa del próximo lunes. Solo quiero recordar que no estaba mal planteada la solicitud del PSOE y que no había ningún problema de forma", ha añadido el socialista.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha recalcado que el Reglamento de la Asamblea "trata de aislar a los presidentes de la Comunidad" y ha incidido en que su partido está tratando "de cambiar eso", para que el presidente pueda comparecer en Pleno.

"Queremos preguntar a los servicios jurídicos en qué casos se puede llamar a comparecer en Pleno y veremos qué podemos hacer, ya que el Reglamento puede interpretarse de una forma o de otra", ha incidido.

En cuanto a la reconsideración de comparecencia de PSOE y Podemos, Aguado ha indicado que si formulan bien esa petición se puede llamar a comparecer a Cifuentes. "El tema es que estaban mal formuladas. Les propongo a PSOE y Podemos que lo hagan, pero cumplan con las formas que exige el Reglamento", ha añadido.

Por último, el portavoz popular, Enrique Ossorio, ha indicado que durante esta legislatura "ya ha habido peticiones de comparecencias" de la presidenta autonómica y la Mesa "nunca las ha calificado de forma positiva, porque son contrarias al Reglamento".

"Solo quieren la foto. Ya fue el otro día el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ángel Garrido, dando las explicaciones, qué sabrá más la presidenta de lo que sepa el consejero que es el responsable del envío de información a la Asamblea, qué mayor conocimiento puede tener Cifuentes", se ha cuestionado Ossorio.