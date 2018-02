Zoido dice que se sigue investigando el atentado en el bar Aldana y el PNV le pide que revise las diligencias de Amedo

7/02/2018 - 13:01

Legarda pregunta si la falta de avances guarda relación con que el jefe de la UCO sitúe a su partido entre los "malos"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este miércoles que su Departamento "sigue trabajando" y que hay una "investigación abierta" para esclarecer el atentado contra el bar Aldana en Vizcaya cometido en 1980 en el que fallecieron cuatro personas y otra decena resultaron heridas.

El portavoz de Interior del PNV, Mikel Legarda, le ha pedido en la sesión de control al Gobierno que revise las diligencias policiales que practicó José Amedo, policía condenado por los GAL, relacionando lo anterior con el hecho de que no haya "ni rastro" en los archivos de Interior.

"Fue un asesinato en masa reivindicado por los GAE (Grupos Armados Españoles), un grupo al parecer vinculado al terrorismo de Estado", ha señalado el diputado, al que no le ha convencido que Zoido se refiriera a la investigación abierta, sin entrar en detalles.

En este sentido, Legarda se ha quejado de que el atetando contra militantes y simpatizantes del PNV no podía ser resuelto con Amedo al frente. "¿No cree que de oficio debiera haberse abierto una investigación sobre por qué no hay rastro de investigación en los archivos de Interior?", ha preguntado.

"No queremos pensar", ha continuado Legarda, "que estas extrañas circunstancias tengan también algo que ver en que se considerare entre los malos a los peneuveros, junto a los etarras, batasunos y la Iglesia vasca, como hemos escuchado recientemente de Sánchez Corbí".

El diputado se refería de esta forma a una reciente entrevista al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, coronel Manuel Sánchez Corbí, en la que incluía al PNV entre los "malos", según su experiencia en la lucha antiterrorista. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, anunció el domingo que pediría al Gobierno que "desautorice y repruebe" al coronel.

"Me pregunta usted como si el Gobierno actual fuera el responsable de que la investigación policial no hubiera llegado a buen puerto", ha respondido Zoido. El ministro ha recordado que el Ejecutivo ha condenado estos asesinatos y que trabaja para que no haya impunidad, ya que es esto lo que diferencia a los demócratas de los terroristas.

Sobre el atentado de Aldana ha dicho, además, que sí hubo reconocimiento para los familiares de las cuatro víctimas mortales, aunque el micrófono se ha apagado cuando daba detalles al respecto, quedando incompleta su explicación.