El PP pide a Ahora Madrid y al PSOE-M que despejen la incógnita sobre los presupuestos

Madrid, 7 feb (EFE).- El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido hoy a los grupos de Ahora Madrid y PSOE-M que despejen "definitivamente" la incógnita sobre si va a haber o no presupuestos para la ciudad de Madrid.

El edil 'popular' ha respondido a las declaraciones que han hecho esta mañana tanto la alcaldesa Manuela Carmena, según las cuales "lo esencial de los presupuestos ya va a estar a finales de esta semana", como de la portavoz socialista, Purificación Causapié, que ha asegurado que no les ha llegado "ninguna noticia" al respecto.

"Vivimos todavía en la casa de los líos, que es el Ayuntamiento de Madrid, pero se están equivocando en una cuestión que es fundamental para todos los madrileños: que los presupuestos no son una cuestión menor, sino el eje esencial para poder hacer políticas, para poder dar soluciones y alternativas a los madrileños", ha aseverado el portavoz del PP en el Consistorio capitalino.

En declaraciones remitidas, Martínez-Almeida ha destacado que es el momento de "dar soluciones a los madrileños" y no de pugnas entre los socios de gobierno sobre "si está presentado el proyecto o no, en si se saca lo esencial o no".

También ha recordado que, si los presupuestos no han salido todavía, no es solo por la negativa del grupo socialista, sino porque la alcaldesa cuenta con la oposición "de nueve de sus 20 concejales, que no están dispuestos a aprobar los presupuestos que va a presentar".