PNV dice que la apuesta por la consulta sigue "vigente" frente a las dudas de EH Bildu sobre un posible "paso atrás"

7/02/2018 - 15:26

PSE cree que la propuesta de nuevo estatuto de los 'jeltzales' carece de "recorrido" y el PP la califica de "Plan Ibarretxe dos"

VITORIA, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha asegurado que la propuesta de su grupo para que Euskadi acceda a nuevo estatus político basado en un ejercicio "pactado" del 'derecho a decidir', no supone una renuncia a la celebración de una 'consulta habilitante', un objetivo que sigue "vigente", mientras que EH Bildu ha mostrado su "preocupación" ante la posibilidad de que los 'jeltzales' hayan dado un "paso atrás" en materia soberanista.

Por su parte, el PSE-EE ha afirmado que la propuesta del PNV carece de "recorrido" constitucional, mientras que el PP piensa que se trata de un "Plan Ibarretxe dos", que generará "conflicto". Elkarrekin Podemos no se ha pronunciado sobre el documento elaborado por los 'jeltzales', aunque se han felicitado de que, en términos generales, los partidos vascos hayan renunciado a los "maximalismos" en el debate sobre el autogobierno.

Los portavoces de los partidos representados en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento autonómico han comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión celebrada este miércoles por este foro parlamentario, en el que cada uno de ellos ha presentado una propuesta en relación con la posible reforma del estatus político de Euskadi.

Buena parte de las reacciones se han centrado en el texto registrado por el PNV, que plantea la elaboración de un nuevo estatuto "de no ruptura", basado en el ejercicio "pactado" del 'derecho a decidir' y que dé lugar a una relación "confederal" entre Euskadi y el Estado español.

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha defendido el documento de su partido, sobre el que ha asegurado que supone un "salto cualitativo y cuantitativo" en el sistema de autogobierno vasco. Egibar ha explicado que el objetivo de la reforma estatutaria es situar el autogobierno vasco "fuera del alcance del título octavo de la Constitución", que regula la ordenación territorial del Estado.

"ENGARCE LEGAL"

El representante 'jeltzale' ha destacado que los Derechos Históricos que la Constitución reconoce a los territorios forales es "el engarce legal" para que la reforma a la que aspira su partido tenga "viabilidad".

Además, ha asegurado que el hecho de que el texto presentado este miércoles no incluya mención alguna a la celebración de una consulta ciudadana sobre el futuro político de Euskadi, no supone una renuncia a celebrarla, sino que "ahora no toca" introducir esta cuestión en un documento inicial.

De hecho, ha asegurado que "sigue vigente" la propuesta presentada en la pasada legislatura por su grupo para la celebración de una 'consulta habilitante' sobre la eventual reforma del estatus político de Euskadi. Aquella propuesta establecía que, una vez aprobado el nuevo proyecto de estatus político en el Parlamento Vasco, éste debería someterse, antes de iniciarse su tramitación ante las Cortes Generales, "a una consulta habilitante por parte de la ciudadanía vasca".

"OFUSCACIÓN Y CONTUMACIA"

El portavoz 'jeltzale', que ha criticado la "ofuscación y contumacia" del Estado español frente a las demandas soberanistas de Cataluña, ha advertido de que "la convivencia política no se impone", sino que hay que "pactarla", por lo que ha asegurado que el País Vasco y el Estado español tienen "la obligación de negociar" su forma de relación.

Desde EH Bildu, Maddalen Iriarte ha afirmado que la opinión de su grupo sobre el conjunto de las propuestas planteadas este miércoles por el PNV es "positiva". No obstante, ha expresado cierta "preocupación" por el hecho de que los 'jeltzales' no hayan introducido en el texto su postura en favor de la celebración de una 'consulta habilitante'.

Aunque ha afirmado que las explicaciones ofrecidas por Egibar en torno a este asunto "pudieran ser suficientes", ha advertido de que a su grupo no le gustaría que el PNV "dé pasos atrás en el derecho a decidir".

El portavoz del PSE en la Cámara vasca, José Antonio Pastor, ha reafirmado la apuesta de su partido por avanzar hacia un estatuto "viable", que tenga un mayor grado de "consenso" que el actual y que "refuerce" los derechos sociales de los ciudadanos.

También se ha pronunciado sobre la intención del PNV de utilizar el "engarce" constitucional de los Derechos Históricos como forma de llevar a cabo una reforma estatutaria que incluya el ejercicio "pactado" del 'derecho a decidir' por parte de los ciudadanos vascos.

"SOBERANÍA DEL PUEBLO ESPAÑOL"

Pastor ha advertido de que esa fórmula carece de "recorrido", dado que, al margen de reconocer los Derechos Históricos de los territorios forales, la Constitución también consagra que "la soberanía radica en el conjunto del pueblo español". Pese a las diferencias con el PNV en esta materia, ha reiterado que el PSE no tiene "problema alguno" en la gestión conjunta del Gobierno Vasco, para la que 'jeltzales' y socialistas tienen suscrito un acuerdo de gobierno.

Desde las filas del PP, Borja Sémper ha expresado su "preocupación" por el documento presentado por el PNV, sobre el que ha asegurado que supone "un Plan Ibarretxe dos" que puede llevar "al conflicto político y social".

Sémper ha advertido de que lo que plantea el PNV "desborda" la Constitución y, en una línea similar a la mantenida por Pastor, ha avisado del riesgo de que en Euskadi se produzca una situación "similar" a la de Cataluña. "Plantean la independencia de Euskadi con la aquiescencia de España", ha denunciado, para advertir de que el PP "no permitirá la destrucción de la España constitucional".

"SIN MAXIMALISMOS"

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, no se ha pronunciado sobre el contenido concreto de los documentos presentados por los grupos, aunque se ha felicitado por el hecho de que se haya renunciado a los "maximalismos" y por ampliar del ámbito meramente "territorial", al de los derechos sociales.

Aunque no se ha fijado una fecha concreta para la elaboración de un borrador conjunto del documento para la reforma del estatuto vasco, los grupos de la Cámara tratarán de superar los "disensos" que mantienen para intentar disponer de un texto antes de que acabe el año.