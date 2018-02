Cs cuestiona la utilidad de la comisión territorial del Congreso tras rechazarse otra vez a Guerra, Bono e Ibarra

7/02/2018 - 15:58

Ciudadanos ha cuestionado la utilidad de la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico del Congreso después de que PP y PSOE hayan rechazado de nuevo su propuesta de citar ya al exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, y a los expresidentes autonómicos socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) y José Bono (Castilla-La Mancha).

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Tras la reunión de la Mesa y Portavoces de la citada comisión, el portavoz de Ciudadanos y vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes, ha denunciado que "por tercera vez" el PSOE, con el visto bueno del PP, ha "vetado" llamar a estos tres veteranos socialistas, críticos con "la nación de naciones" a la que, según el diputado naranja, aspiran los socialistas.

"¿Qué sentido tiene esta comisión cuando a personas con un papel tan relevante se les veta?", se ha preguntado Prendes, para añadir que esta primera fase de comparecencias, en las que se está citando a diferentes personalidades para evaluar el desarrollo de los 40 años de Estado autonómico, es el idóneo para escuchar el testimonio de Guerra, Bono e Ibarra. "Si no tenemos una visión completa del Estado autonómico, el diagnóstico al que lleguemos será equivocado", ha apuntado.

¿ABANDONARÁN LA COMISIÓN?

Así las cosas, el diputado 'naranja' ha advertido de que elevará a la dirección del grupo la conveniencia de evaluar si esta comisión tiene utilidad o no, teniendo en cuenta que, según ha criticado, el PSOE rechaza escuchar a todos los "ex" que contradigan su modelo autonómico. Pero no ha querido adelantar si llegarán a abandonarla.

La marcha de Cs podría ser ya la estocada final para esta comisión impulsada por el PSOE, pues por ahora siguen vacíos los escaños de Unidos Podemos, el PNV y los independentistas de Esquerra (ERC) y del PDeCAT.

En todo caso, la comisión que preside el socialista José Enrique Serrano ha fijado este miércoles el nombre de los comparecientes que desfilarán por este órgano en las próximas cuatro semanas.

Así, el 15 de febrero han confirmado la presencia del presidente del Centro Económico y Social (CES), Marcos Peña, y del director del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla Sáez. Tenían previsto convocar también a la directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, Angelina Trigo Portela, pero finalmente han decidido solicitar a esta institución un informe.

FISCALES, SINDICATOS Y PATRONAL

La segunda sesión, la del día 21, está reservada para tres catedráticos de derecho constitucional para que hagan un balance jurídico del Estado autonómico, y la tercera, prevista para el 28, para el presidente del Instituto del Estudios Fiscales, José Alberto Plaza Tejera; la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, (AIReF), José Luis Escrivá; y tres economistas. Por último, la comisión ha decidido llamar el próximo 7 de marzo a los sindicatos UGT y CC.OO. y a las patronales CEOE y Cepyme.

NO SE DESCARTA PRORROGAR LOS TRABAJOS

Así lo ha detallado el presidente de la comisión, José Enrique Serrano, a la salida de la reunión, una cita en la que ha planteado la necesidad de incrementar el ritmo de actividad de la comisión, aprovechando para celebrar sesiones las semanas en las que no haya Plenos, y en la que, además, ha sugerido a los grupos la necesidad de ir reduciendo por acuerdo el número de comparecientes solicitados por los grupos, que superan los 200.

Y es que, según ha explicado, su idea es concluir con la fase de comparecencias antes de final de año para que, como muy tarde, las consiguientes conclusiones puedan estar redactadas a principios del 2019. Este plan del presidente supondría prorrogar el mandato inicial de seis meses de la comisión, que iba a concluir en junio para después abrir la reforma constitucional, si así se acordase.