EH Bildu pide "institucionalizar un Estado vasco" con poder constituyente y reconocer "la nación" vasca sin adjetivos

7/02/2018 - 17:47

Insta a incluir el derecho a decidir y la posibilidad de plantear una negociación con el Estado sobre "un eventual referéndum de secesión"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

EH Bildu cree que en el nuevo estatus para Euskadi debe haber "un autorreconocimiento del pueblo vasco como 'sujeto político y jurídico' que se institucionaliza como 'Estado vasco' o 'Comunidad Estatal Vasca'", y que esté "dotado de un poder constituyentes originario y soberano".

Además, reclama que el texto articulado incluya el término 'nación', pero "sin adjetivos" que puedan "limitar su alcance político potencial", así como el derecho a decidir y la posibilidad de plantear una negociación con el Estado sobre "los términos de un eventual referéndum de secesión".

En el documento que ha presentado en la ponencia de autogobierno recoge sus propuestas sobre las bases para un nuevo estatus, la coalición soberanista reclama que haya "un consenso a escala vasca, incondicionado y no sujeto" al encaje constitucional español, para, posteriormente, buscar "un pacto con el Estado".

En este sentido, considera que este nuevo estatus vasco puede servir para reformar la Constitución Española, de cara conformar un Estado plurinacional o confederal de "igualdad" para las diferentes "naciones", sin prevalencia de la española.

EH Bildu afirma que "existe una comunidad nacional vasca que se asienta en los territorios históricos de Euskal Herria" y que "aspira a la máxima capacidad de decisión política". En este sentido, apunta que, "según la doctrina dominante, en tanto en cuanto dicha nación se autodefina como nación política, tendría derecho a constituir un estado independiente".

En cuanto a su materialización jurídico-política, destaca que "tal derecho" debe expresarse "a partir de la voluntad de la totalidad de la ciudadanía que convive en el ámbito territorial en el que se proyecta la mencionada comunidad nacional". "La nación pregunta al pueblo y se autodetermina a través del pueblo", apunta.

Asimismo, destaca que, "en la medida en que la comunidad nacional vasca se autodefine de forma mayoritaria como 'nación política', las bases de una reforma estatutaria deben hacer referencia al término 'nación', sin adjetivos añadidos que limiten su alcance político potencial", como puede ser una concepción cultural.

La coalición aboga por una "Constitución o un estatuto constitucional del estado vasco" que abra paso "al reconocimiento formal del carácter materialmente federal --foralidad histórica-- de la articulación de los territorios vascos en un estado español federal o confederal y plurinacional".

"Sería conveniente un autorreconocimiento expreso del pueblo vasco como 'sujeto político y jurídico' que se institucionaliza como 'Estado vasco' o 'Comunidad Estatal Vasca', y que está dotado de un poder constituyente originario o soberano, que se puede ir desarrollando de forma compartida con otros ámbitos de poder a partir del libre acuerdo de voluntades", añade.

EH Bildu recuerda que España no es un estado federal, sino autonómico, en el que, "más allá de la capacidad competencial, faltan elementos que conferirían una garantía constitucional de autogobierno". "No existe soberanía compartida de modo expreso, no todo poder estatal se encuentra desdoblado --faltando específicamente un poder judicial federado-- y el sistema de distribución de competencias se basa en una concurrencia favorable al estado central, y la participación de las comunidades autónomas en los órganos centrales del estado es muy débil o inexistente", añade.

DERECHOS HISTÓRICOS

EH Bildu entiende que los derechos históricos recogidos en la Constitución "definen un poder constituyente o soberanía en hibernación, que daría cauce al ejercicio del derecho a decidir de la comunidad política vasco-navarra, de forma pactada con el Estado y solo desplegaría su potencialidad máxima" si decidiera constituirse "como estado independiente".

En esta línea, considera que una "interpretación flexible de los derechos históricos" puede suponer "una percha constitucional" para reconocer la plurinacionalidad del Estado. A su juicio, "no se puede limitar el alcance material de la reforma estatutaria al ordenamiento jurídico vigente, a su interpretación actual o a la voluntad de las mayorías políticas hoy existentes en el Estado". "No es de recibo el argumento de que una reforma constitucional debería preceder a la reforma del estatus vasco", añade.

Además, cree que la propuesta de nuevo estatus "podría funcionar, directa o indirectamente, como una iniciativa dirigida a la reforma constitucional". EH Bildu destaca que "la perspectiva no es pensar cómo 'encaja' la demanda vasca de autogobierno en la legalidad, sino cuál es el modo de responder a dicha demanda desde el ordenamiento jurídico".

AUTODETERMINACIÓN

La coalición soberanista manifiesta que la doctrina internacional ha comenzado a flexibilizar las condiciones que justifican un proceso de autodeterminación "y comienzan a adquirir carta de naturaleza la dignidad humana y la igualdad entre los pueblos o el mantenimiento de la paz", sin acotarse su uso "a procesos de descolonización". "Ninguno de los ejemplos recientes de surgimiento de nuevos estados es un caso claro de descolonización o quiebra democrática grave", señala.

En su opinión, "la mejor manera de legitimar las decisiones sobre la soberanía es el referéndum", que se refuerza "cuando es negociado y se celebra conforme a una regulación acordada".

Además, señala que "el lapso que va de la 'autedeterminación interna', como fuente de autogobierno democrático y el poder constituyente, a la 'autodeterminación externa', que da lugar a un estado independiente, debe entenderse como un 'continuum', que será recorrido en función de la voluntad ciudadana".

También cree "conveniente algún tipo de pacto de claridad en el ámbito vasco, basado en un acuerdo consensuado o mayoritario, sin otorgar capacidad de veto a posiciones minoritarias a escala vasca, aún cuando sean mayoritarias a escala estatal". "En vez de someter el derecho a decidir de la ciudadanía vasca a una ley de claridad española, sería conveniente proponer una norma de claridad europea", apunta.

FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN

El documento admite que "sería conveniente que el sistema político español adoptara una estructura material o formalmente (con)federal, de carácter plurinacional, que asumiera el derecho a decidir de las distintas naciones (con)federadas".

Como cree "improbable", en estos momentos, una reforma constitucional" que "reconozca la soberanía o poder constituyente del pueblo vasco y su estatalidad", apuesta por "una interpretación abierta" de la Constitución y apela a los derechos históricos para hacer "viable" un nuevo estatus.

También recoge la bilateralidad en las relaciones con el Estado, la realización de un referéndum habilitante del texto de nuevo estatus, una vez aprobado en el Parlamento vasco y antes de que llegue a las Cortes, o la posibilidad de incluir una fórmula de "veto territorial", lo que sería "un pase foral actualizado" --para no cumplir órdenes que atenten contra la legislación propia--.

EH Bildu, que reconoce que el proceso de reforma del actual Estatuto no se puede identificar como "un verdadero proceso constituyente para Euskal Herria", aunque ésa sea su vocación plantea que el derecho a decidir se realice en tres fases para "favorecer su encaje constitucional (fase declarativa, negociadora y de ratificación)".

A su juicio, ese proceso debe garantizar que, en el futuro marco legal, sea posible proponer una consulta habilitante sobre cualquier propuesta de nuevo estatus, incluida la independencia. En este sentido, cree que, si hay un resultado favorable a la secesión debería ser objeto de una "negociación leal y de buena fe" con el Estado, para que se pudiera decidir "sobre la independencia de forma jurídicamente vinculante en un segundo referéndum de cierre".