Sabrià (ERC): no nos consta que JxCat haya propuesto un nombre alternativo

Barcelona, 8 feb (EFE).- El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha dicho hoy que no le consta que JxCat haya propuesto un nombre alternativo al de Carles Puigdemont para ser investido president, si bien ve "con buenos ojos" una última propuesta de fórmula para la investidura que les han hecho llegar, que no ha concretado.

En declaraciones a TV3, Sergi Sabrià ha negado que las formaciones independentistas estén negociando ya algún nombre alternativo que haya propuesto JxCat para ser investido presidente de la Generalitat en el Parlament ante la imposibilidad de que Carles Puigdemont pueda defender su candidatura en la cámara catalana.

"A mi no me consta que JxCat haya puesto otro nombre encima de la mesa", ha señalado Sabrià, antes de puntualizar que "no corresponde a ERC proponer nombres, por lo que ya los valoraremos cuando sean propuestos, pero seguro que no será un problema".

Sobre la fórmula que permita desencallar la investidura y, al mismo tiempo, restituir a Carles Puigdemont como president, el portavoz republicano ha indicado que ERC ve "con buenos ojos" las últimas propuestas que le ha hecho llegar JxCat, pero que "aún estamos trabajando intensamente par conseguir el acuerdo".

Según Sergi Sabrià, el objetivo a conseguir es que el Parlament pueda investir a un candidato a la presidencia y, al mismo tiempo, "encontrar la forma de legitimar la figura de Puigdemont" como presidente legítimo.

ERC, sin embargo, sigue siendo muy escéptica sobre la propuesta de JxCat de reformar la ley de la presidencia y del Govern como vía para desencallar la investidura, ya que considera que esto implica una tramitación "muy larga" con la posibilidad de tener que esperar varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias.

"Tenemos que trabajar con propuestas que tengan 'tempos' más cortos", ha explicado el portavoz de ERC, que ha considerado que "alargar durante dos meses (esta reforma de la ley) es inasumible", y ERC rechaza de plano que esto comporte "la permanencia del 155" durante más tiempo todavía.